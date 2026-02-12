Britská vláda prisľúbila Ukrajine stovky miliónov dolárov na protivzdušnú obranu

Británia vo štvrtok oznámila, že Ukrajine poskytne stovky miliónov dolárov na posilnenie protivzdušnej obrany, aby jej pomohla čeliť ruským útokom na energetickú infraštruktúru.
Britské ministerstvo obrany uviedlo, že približne 200 miliónov dolárov pôjde do schémy NATO podporovanej americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorá má zabezpečiť nákup amerických zbraní pre Kyjev. Londýn zároveň dodá Ukrajine tisíc ľahkých rakiet britskej výroby v hodnote viac ako 500 miliónov dolárov.
Nezlomné odhodlanie
Minister obrany John Healey zdôraznil, že spojenci zostávajú pevne odhodlaní pomáhať Ukrajine aj v čase, keď ruská invázia vstúpi do piateho roku svojho trvania. „Sme viac než kedykoľvek predtým odhodlaní podporovať Ukrajinu,“ vyhlásil.
Oznámenie prišlo v čase stretnutia ministrov obrany krajín NATO v Bruseli, kde rokujú o ďalšom zvyšovaní vojenskej pomoci brániacej sa Ukrajine.
Teroristické útoky
Ruské sily v posledných mesiacoch opakovane útočia na energetickú sieť Ukrajiny, čo počas zimy spôsobuje rozsiahle výpadky elektriny a kúrenia. Nemecký minister obrany Boris Pistorius označil tieto útoky za „terorizmus proti civilnému obyvateľstvu“ a vyhlásil, že je nevyhnutné posilniť schopnosť Ukrajiny brániť sa.