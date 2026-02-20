Britská polícia prehľadáva dom bývalého princa Andrewa, monarchiou otriasa škandál s Epsteinom

Brat kráľa Karola III. čelí vyšetrovaniu pre podozrenie, že posielal dôverné dokumenty odsúdenému sexuálnemu delikventovi.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Britain Epstein Andrew
Polícia hliadkuje v okolí sídla bývalého princa Andrewa v Sandringhame. Foto: SITA/AP
Britská polícia v piatok už druhý deň prehľadáva niekdajšie sídlo bývalého princa Andrewa po jeho šokujúcom zatknutí, ktoré uvrhlo monarchiu do jednej z najvážnejších kríz modernej éry.

Andrew Mountbatten-Windsor, brat kráľa Karola III., bol po približne 11 hodinách výsluchu prepustený, no úrady ho naďalej vyšetrujú pre podozrenia zo zneužitia verejnej funkcie.

Polícia prehľadala jeho súčasné sídlo na panstve Sandringham a stále prehľadáva zámok Royal Lodge vo Windsore, z ktorého sa pred časom musel vysťahovať.

Obchodoval s informáciami

Vyšetrovanie súvisí s novými odhaleniami, že Andrew počas pôsobenia ako britský obchodný vyslanec posielal americkému finančníkovi a sexuálnemu predátorovi Jeffreymu Epsteinovi potenciálne dôverné informácie.

V e-maile z roku 2010 mu mal napríklad poskytnúť správy zo svojich oficiálnych návštev v Ázii a komunikovať o investičných možnostiach. Epstein bol už v roku 2008 odsúdený za sexuálne zneužívanie maloletých.

Polícia začala konať po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo milióny dokumentov zo svojho vyšetrovania Epsteina. Pravidlá pritom ukladajú obchodným vyslancom povinnosť zachovávať mlčanlivosť o citlivých informáciách.

Oslavoval na polícii

Andrew, ktorý bol zatknutý v deň svojich 66. narodenín, všetky obvinenia odmieta. V roku 2022 však urovnal civilnú žalobu Virginie Giuffreovej, ktorá tvrdila, že ju Epstein ešte ako neplnoletú prinútil mať s ním pohlavný styk, pričom bývalý britský princ vinu nikdy nepriznal.

Kráľ Karol III. v ojedinelom vyhlásení uviedol, že „zákon musí konať“. Podľa expertov ide o bezprecedentnú situáciu, keďže zatknutie vysokopostaveného člena kráľovskej rodiny predstavuje vážnu hrozbu pre reputáciu monarchie.

Viac k osobe: Jeffrey EpsteinKráľ Karol III.Princ Andrew
Okruhy tém: Britská polícia Princ Andrew Sexuálny škandál Vyšetrovanie Zatknutie
