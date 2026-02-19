Bývalého britského princa Andrewa zatkla polícia, škandál okolo Epsteina sa prehlbuje

Polícia zdiskreditovaného člena kráľovskej rodiny podozrieva zo zneužitia funkcie vyslanca a preveruje zasielanie dôverných dokumentov.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
Britan Epstein Andrew
Bývalý britský princ Andrew. Foto: SITA/AP
Britská polícia zatkla vo štvrtok bývalého princa Andrewa pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie a zároveň vykonala domové prehliadky na dvoch adresách v rámci vyšetrovania, ktoré súvisí s jeho kontaktmi s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.

Vynášal citlivé informácie

Polícia z oblasti Thames Valley uviedla, že zadržala „muža vo veku okolo 60 rokov z grófstva Norfolk pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie“ a vykonala prehliadky na adresách v grófstvach Berkshire a Norfolk. Meno podozrivého oficiálne nepotvrdila, Andrew má však 64 rokov a žije v Norfolku.

Vyšetrovanie súvisí s novými odhaleniami, podľa ktorých mal Andrew počas svojho pôsobenia ako osobitný obchodný vyslanec Veľkej Británie posielať potenciálne dôverné dokumenty americkému finančníkovi Epsteinovi, ktorý bol odsúdený za sexuálne trestné činy.

Vyšetrovanie pokračuje

Andrew zastával funkciu obchodného vyslanca v rokoch 2001 až 2011 a mal podporovať britské hospodárske záujmy v zahraničí. Jeho dlhodobé vzťahy s Epsteinom už v minulosti vyvolali rozsiahlu kritiku a viedli k jeho odchodu z verejných funkcií a stiahnutiu sa z verejného života.

Polícia uviedla, že vyšetrovanie pokračuje a ďalšie podrobnosti zatiaľ nezverejnila. Prípad predstavuje najvážnejšie právne problémy, akým Andrew čelí od vypuknutia škandálu spojeného s Epsteinom.

