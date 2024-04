Británia schválila zákon o vyhosťovaní migrantov z Rwandy. Prvých chce deportovať už o pár týždňov

Britský parlament v utorok nadránom schválil kontroverzný návrh zákona o deportácii žiadateľov o azyl do Rwandy. Legislatíva stagnovala dva mesiace v parlamente než nevolená horná komora – Snemovňa lordov – „uznala nadradenosť“ zvolenej Dolnej snemovne a stiahla posledné navrhované zmeny, čím sa uvoľnila cesta pre to, aby sa návrh stal zákonom.

Patová situácia bola jednou z mnohých prekážok odkladajúcich zavedenie plánu, ktorý opakovane blokovali súdy a vyvolal hlasnú opozíciu ľudskoprávnych aktivistov, podľa ktorých je to nelegálne a nehumánne. Oponenti sa zaviazali, že budú proti deportáciám do Rwandy naďalej bojovať.

Reakcia na rozhodnutie najvyššieho súdu

Podoba súčasnej legislatívy je reakciou na rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý zablokoval deportačné lety, pretože vláda nemohla garantovať bezpečnosť migrantov posielaných do Rwandy. Po podpísaní novej zmluvy s Rwandou na posilnenie ochrany migrantov vláda navrhla novú legislatívu vyhlasujúcu Rwandu za bezpečnú krajinu.

Vláda premiéra Rishiho Sunaka plánuje deportácie niektorých migrantov do Rwandy ako odstrašujúci prostriedok proti nelegálnej migrácii. Počet nelegálnych migrantov, ktorí po mori prišli do Spojeného kráľovstva v roku 2022 dosiahol úroveň 45 774, čo bol ostrý nárast oproti 299 z predošlého roka. Vlani sa počet týchto príchodov znížil na 29 437, keďže vláda zakročila proti prevádzačom a uzavrela dohodu o návrate Albáncov do vlasti.

Prvé lety o 10 až 12 týždňov

Sunak v pondelok avizoval, že prvé lety by sa mali uskutočniť o 10 až 12 týždňov. Neposkytol podrobnosti o tom, koľko ľudí deportujú ani presné dátumy, aby podľa jeho slov oponenti nemali informácie na narúšanie danej politiky.

V rámci prípravy na schválenie zákona si vláda podľa jeho slov už prenajala lietadlá na deportačné lety, zväčšila zadržiavací priestor, najala viac pracovníkov zaoberajúcich sa prípadmi prisťahovalectva a uvoľnila priestor súdu na vybavovanie odvolaní. Tiež naznačil, že vláda je pripravená ignorovať aj Európsky súd pre ľudské práva, ak by sa snažil zablokovať deportácie.