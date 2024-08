Brazílčanke Moreschiovej počas olympiády rapídne stúpol počet sledovateľov na sociálnych sieťach, vymenila by to však za zisk medaily

O tom, že olympijské hry ponúkajú veľkú šancu na zviditeľnenie, sa najnovšie presvedčila brazílska reprezentantka v hádzanej Gabriela Moreschiová. Tá mala pred začiatkom Hier v Paríži na sociálnej sieti Instagram sotva 25-tisíc sledovateľov, no po piatich dueloch olympijského turnaja toto číslo narástlo na viac než 325-tisíc.

Tridsaťročná brankárka totiž v zápasoch proti Španielsku a Angole previedla fantastické výkony s úspešnosťou zákrokov na úrovni 47 percent.

„Keď som po úvodnom zápase proti Španielsku chytila do ruky telefón, nemohla som tomu uveriť. Neustále mi prichádzali notifikácie a mobil mi doslova zamrzol. Dve hodiny som s ním nemohla absolútne nič robiť,“ povedala nová brazílska športová hviezda pre informačný olympijsky kanál.

Záujem ju teší

Len na porovnanie, jedna z najväčších hádzanárskych hviezd súčasnosti, Francúz Nikola Karabatič má na sociálnych sieťach približne 347-tisíc sledovateľov.

„Tento záujem ma samozrejme teší. Samozrejme, že mi je jasné, že z takého enormného výtlaku, je možné niečo vyťažiť z hľadiska sponzorov. Na to sa však nepozerám. Všetko by som totiž vymenila na zisk olympijskej medaily,“ doplnila Brazílčanka, ktorá na klubovej úrovni pôsobí v rumunskom družstve CRM Bukurešť.

Sedemnásť úspešných zákrokov

Moreschiová mala v sobotu výrazný podiel na postupe Brazílie do štvrťfinále, v rozhodujúcom dueli proti Angole (30:19, pozn.) previedla až sedemnásť úspešných zákrokov.

„Hráčky Angoly som mala preštudované. Som rada, že som potešila fanúšikov, ktorí sú vo Francúzsku fantastickí. Verím, že sa na nás pozerajú aj rodinní príslušníci doma v Brazílii. Ak by sme prišli s medailou, bolo by to niečo neuveriteľné,“ uviedla 30-ročná brankárka.

Súper Brazílie vo štvrťfinále

Moreschiová v istej časti kariéry pôsobila aj v Nórsku, no a práve to bude súperom Brazílie vo štvrťfinále.

„O favoritovi nikto nepochybuje. Kvalitou sa Nórkam nemôžeme rovnať, ale toto sú olympijské hry a tam sa zvyknú diať občas aj zázračné veci,“ uzavrela excentrická hádzanárka.

Súboj Brazílie s Nórskom je na programe v utorok 6. augusta o 21.30 h.