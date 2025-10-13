Bratranci ovládli turnaj v Šanghaji. Rinderknech dostal kŕče, Vacherot sa astronomicky posunul v rebríčku po najväčšom titule v kariére - VIDEO

Počas tenisového turnaja v čínskom Šanghaji na seba pútali pozornosť bratranci Artur Rinderknech a Valentin Vacherot. Obaja napísali krásny príbeh a dostali sa do finále, kde si proti sebe zmerali sily.
Favoritom bol prvý menovaný, je o štyri roky starší a v rebríčku bol vtedy na 54. mieste, zatiaľ čo jeho rodinný príslušník až na 204. priečke.
Papierové predpoklady sa nepotvrdili a po prvom prehranom sete začal Vacherot naberať tú správnu prevádzkovú teplotu a napokon zvíťazil.
Dlhá sezóna a mimoriadne náročné podmienky. Sinner v Šanghaji ledva kráčal, Djokovič počas zápasu vracal - VIDEO
Rodina nadovšetko
Náročné podmienky v Šanghaji, kde viacero hráčov odstúpilo počas svojich duelov, neznesiteľné teploty spôsobovali závraty, únavu či zvracanie, napokon najlepšie zvládol Monačan.
Jeho francúzsky bratranec sa počas slávnostného ceremoniálu a príhovoru Vacherota zvalil za pódium, lebo ho chytili kŕče. Hneď mu zdravotníci prišli na pomoc a doniesli stoličku.
Obaja sa po stretnutí pri sieti dlho a úprimne objali, vymenili si nádherné slová a ich rodinné väzby sa museli ešte viac upevniť. Ich matky sú sestry.
Krásny príbeh
„Mám chuť plakať, nemôžem uveriť tomu, čo sa práve stalo. Myslím, že sú dvaja víťazi a len jedna rodina, ktorá vyhrala. Je to neuveriteľný príbeh pre celý tenisový svet. Naozaj by som si prial, aby sme mohli vyhrať obaja. Ale čo sa týka mňa, som šťastný, že som víťazom ja,“ povedal dojatý Vacherot.
Vďaka prvému triumfu na okruhu ATP, kde zaznamenal len 19. výhru v kariére, sa dostal až na 40. pozíciu v renkingu, čo je posun o neuveriteľných 164 miest. Rinderknech poskočil na 28. priečku v rebríčku, zlepšil sa o 26 miest.
Ako prvý hráč z Monaka ovládol Vacherot podujatie na hlavnom okruhu. A to do Číny cestoval ako náhradník za kvalifikantov. K trofeji dokráčal deviatimi víťazstvami.
Francúzska tenistka si nechala zväčšiť prsia. Na kurtoch môže byť v tomto svetový unikát - FOTO
Veľký zárobok
Po prvýkrát v histórii sa vo finále Masters stretli dvaja hráči, ktorí doteraz nezískali ani jeden titul na turnaji ATP Tour.
Vacherot sa stal aj najnižšie postaveným víťazom takéhoto podujatia od roku 2023, keď v Cincinnati triumfoval Chorvát Borna Čorič ako 152. hráč v rebríčku.
V doterajšej kariére zarobil za výsledky na tenisových kurtoch tesne pod 600-tisíc dolárov (približne 517 668 eur). Len za víťazstvo v čínskej metropole však zinkasoval v prepočte 970 351 eur.