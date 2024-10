Bratislavské pohrebníctvo umiestnilo na cintoríny informačné kiosky, upozorňujú návštevníkov aj na režim počas Dušičiek

Pohrebníctvo mesta Bratislavy Marianum za účelom zvýšenia komfortu návštevníkov cintorínov umiestnilo v ich areáloch nové dotykové kiosky.

„Prostredníctvom nich ľudia nájdu všetky potrebné informácie k režimu na bratislavských pohrebiskách počas Dušičiek, ale môžu vyhľadať aj podrobnosti o hrobových miestach,“ priblížila vedúca obchodného oddelenia pohrebníctva Katarína Šemberová.

Lepšia dostupnosť informácií

Bratislavské cintoríny každoročne navštívia stovky tisíc návštevníkov. Mnohokrát prídu návštevníci zo zahraničia či z iných slovenských miest.

„Pre ich lepšiu orientáciu a ľahšiu dostupnosť informácií sme na štyroch cintorínoch – Slávičie údolie, Petržalka, Vrakuňa a Ondrejskom umiestnili dotykové kiosky, v ktorých prinášame najdopytovanejšie informácie zo strany pozostalých,“ poznamenal riaditeľ Marianum Robert Kováč.

Najčastejšie údaje, ktoré návštevníci hľadajú sú otváracie hodiny cintorínov, či môžu aktualizovať osobné údaje, či kde nájdu konkrétne hrobové miesto v rámci cintorína. Zaujímajú sa aj o prepisy a platby hrobových miest a aké služby sú na cintoríne k dispozícii.

Dodatočné služby

„V kioskoch, na web stránke marianum.sk alebo na sociálnej sieti Facebook pod názvom Cintoríny a pamätníky v správe Marianum sú dostupné všetky aktuálne informácie,“ dodáva Kováč.

Počas Dušičiek od 1. do 8. novembra budú bratislavské cintoríny otvorené od 7.00 do 20.00. Aj tento rok bude na najväčších cintorínoch – Slávičie údolie, Vrakuňa a Krematórium v čase od 9.00 do 17.00 k dispozícii elektromobil na prepravu návštevníkov. Osoby so zníženou pohyblivosťou bezplatne odvezie od vchodu čo najbližšie k hrobovému miestu.

Poriadok a bezpečnosť

V období sviatkov posilnia tiež protipožiarny a bezpečnostný tím, ktorý bude dbať na poriadok a bezpečnosť návštevníkov. V termíne od 26. októbra do 4. novembra budú pozastavené kamenárske práce.

„Zároveň žiadame návštevníkov, aby do areálov cintorínov nevstupovali so psami a nejazdili na bicykloch, kolobežkách či elektrokolobežkách,“ vyzýva riaditeľ Marianum. Pre klientov budú k dispozícii pobočky Správy cintorínov s upravenými otváracími hodinami.

„Kvetinárstvo Marianum pripraví výzdobu na hroboch pred Dušičkami podľa predstáv pozostalých, ktorí nemôžu prísť osobne,“ dodala Šemberová.

Triedenie odpadu

Marianum odporúča upratovať a pripravovať hroby svojich príbuzných v dostatočnom časovom predstihu, keď ešte nie je príliš veľa ľudí na cintorínoch. „Pri prípravách hrobov na Dušičky je potrebné zvýšiť dohľad na svoje osobné veci, nenechávať ich bez kontroly len tak položené na hrobe,“ upozorňuje pohrebníctvo.

Pri výbere kvetov či iných dekorácií odporúčajú prihliadať na životné prostredie. Na cintorínoch Vrakuňa, Prievoz a Petržalka je celkovo sedem stanovísk na triedenie cintorínskeho odpadu.