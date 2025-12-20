Bratislavčania sa nemusia obávať preplnených kontajnerov, OLO odvezie odpad aj počas sviatkov

Bratislavská mestská spoločnosť OLO – Odvoz a likvidácia odpadu bude počas štátnych sviatkov 24. – 26. decembra, ako aj 6. januára 2026 vykonávať odvoz odpadu bez zmien, teda podľa bežného harmonogramu platného na daný deň. Jedným z dvoch dní v roku, keď OLO nevykonáva pravidelný odvoz komunálneho odpadu, je 1.januára – Nový rok. Informovala o tom hovorkyňa OLO Zuzana Balková.
Náhradné odvozy vykonajú v piatok 2. a v sobotu 3. januára. Obyvateľov preto žiadajú, aby ponechali kontajnery a vrecia vyložené k odvozu až do soboty 3. januára 2026. „Z dôvodu náhradných odvozov môže byť sobotný odvoz časovo predĺžený, preto prosíme aby nechali kontajnery a vrecia vyložené až do odvozu,“ dodala hovorkyňa. Všetky služby OLO, vrátane otváracích hodín prevádzok KOLO, sú zverejnené na webovej stránke OLO.