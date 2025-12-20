Bratislavčania sa nemusia obávať preplnených kontajnerov, OLO odvezie odpad aj počas sviatkov

Náhradné odvozy vykonajú v piatok 2. a v sobotu 3. januára.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
OLO: Vianočne smetiarske auto
Vianočné smetiarske auto OLO v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Od 6. decembra do 22. decembra navštívi všetky mestské časti Bratislavy. Bratislava, 8. december 2023. Foto: SITA/Jana Birošová
Bratislava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Bratislava

Bratislavská mestská spoločnosť OLO – Odvoz a likvidácia odpadu bude počas štátnych sviatkov 24. – 26. decembra, ako aj 6. januára 2026 vykonávať odvoz odpadu bez zmien, teda podľa bežného harmonogramu platného na daný deň. Jedným z dvoch dní v roku, keď OLO nevykonáva pravidelný odvoz komunálneho odpadu, je 1.januára – Nový rok. Informovala o tom hovorkyňa OLO Zuzana Balková.

Fotogaléria k článku:

OLO: Vianočne smetiarske auto
OLO: Vianočne smetiarske auto
OLO: Vianočne smetiarske auto
11 fotografií v galérii
OLO: Vianočne smetiarske auto

Náhradné odvozy vykonajú v piatok 2. a v sobotu 3. januára. Obyvateľov preto žiadajú, aby ponechali kontajnery a vrecia vyložené k odvozu až do soboty 3. januára 2026. „Z dôvodu náhradných odvozov môže byť sobotný odvoz časovo predĺžený, preto prosíme aby nechali kontajnery a vrecia vyložené až do odvozu,“ dodala hovorkyňa. Všetky služby OLO, vrátane otváracích hodín prevádzok KOLO, sú zverejnené na webovej stránke OLO.

Viac k osobe: Zuzana Balková
Firmy a inštitúcie: Odvoz a likvidácia odpadu a. s.

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk