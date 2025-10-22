Brat za Brata údajne zbiera údaje o občanoch, liberáli hovoria o otvorenom ohrození práv a slobôd – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje, že občianske združenie Brat za Brata predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť Slovenskej republiky. Trestné oznámenie na toto združenie podala už pred niekoľkými mesiacmi. Podľa nových informácií, ktoré má SaS k dispozícii zo spisového materiálu, dochádza k aktivitám, ktoré môžu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu proti Slovenskej republike.
Skupina údajne buduje partizánske bunky
„Podali sme trestné oznámenie na Brat za Brata z dôvodu, že si tu vytvára partizánske bunky a k tomu sa teraz pridružila nová informácia, že si vytvára paralelnú informačnú službu. Je potešujúce, že orgány činné v trestnom konaní začali konať na základe nášho podnetu, ktoré sme podali v súvislosti s podozrením, že dochádza k trestnému činu úkladov proti Slovenskej republike,“ uviedla poslankyňa Mária Kolíková, podľa ktorej Brat za Brata pôsobí ako organizovaná skupina so snahou zasahovať do bezpečnostného systému štátu.
Podľa dostupných informácií skupina zbiera citlivé osobné údaje o občanoch, ktorých označuje za „škodcov štátu“, vytvára databázy a pripravuje zoznamy ľudí s cieľom verejne ich diskreditovať alebo zastrašovať.
Kritika smeruje aj k bezpečnostným zložkám
„Doplnili sme trestné oznámenie o nové skutočnosti. To, že si občianske združenie vytvára vlastné registre a zoznamy občanov je absolútne neprijateľné a nebezpečné. Ide o otvorené ohrozovanie práv a slobôd jednotlivcov,“ pokračovala Kolíková. Brat za Brata je podľa jej slov nebezpečné občianske združenie so zjavnými napojeniami na ruské štruktúry a s jasným nerešpektovaním našich zákonov a Ústavy SR.
„Budeme sa tejto téme venovať, pretože vidíme, že bezpečnostné štruktúry, ktoré by sa jej mali venovať, sa jej nevenujú. Zatiaľ som ako členka kontrolného výboru Slovenskej informačnej služby nevidela, že by toto bola vážna téma aj pre SIS,“ dodala.
Policajti odmietajú vyjadrenia progresívcov, žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje
SaS zároveň vyzýva verejnosť, aby poskytla všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri vyšetrovaní. „Obraciam sa na občanov: ak máte akékoľvek poznatky o činnosti tohto združenia, prosím, obráťte sa na orgány činné v trestnom konaní alebo nás kontaktujte. Ide o vec, ktorá sa týka bezpečnosti nás všetkých,“ vyzvala Kolíková.