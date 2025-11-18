Brat postrelenej policajnej kadetky čelí súdnemu procesu, vnikol na pozemok exministra Mikulca

Prípad postrelenia kadetky z Akadémie Policajného zboru v Bratislave Michaely má ďalšiu súdnu dohru. Na Mestskom súde Bratislava I čelí súdnemu procesu jej brat Štefan H. a jeho kamarát Marek K. Dôvodom je, že po incidente v roku 2023 vnikli na pozemok vtedajšieho minister vnútra Romana Mikulca.
Mikulca doma nezastihli
Dvojica v rámci obhajoby tvrdí, že s Mikulcom a chceli len porozprávať napríklad o tom, prečo nie je Michaela hospitalizovaná v nemocnici Sv. Michala, ktorá spadá pod rezort vnútra ale v nemocnici na bratislavských Kramároch. Mikulca však doma nezastihli, pričom následne na miesto prišli policajti. Dvojica čelí v súvislosti s tým, že preliezla plot Mikulcovho domu obžalobe pre porušovanie domovej slobody.
Pred súdom v utorok v rámci dokazovania vypovedal svedok, ktorý sedel s dvojicou pred žalovaným skutkom na jar 2023 v pohostinstve v Devínskej Novej Vsi.
„Ono to bolo spontánne, spontánny nápad ísť sa porozprávať,“ povedal svedok. Štefan H. bol podľa neho celý večer nesvoj pre to, čo sa stalo jeho sestre. „Bol zničený,“ skonštatoval. Zároveň uviedol, že po tom, čo opustili pohostinstvo, boli pod vplyvom alkoholu a prišiel nápad „ísť sa porozprávať“. Nevedel však povedať, kto z nich mal informáciu, kde býva Mikulec.
Konfrontovali ich ochrankári
Na bráne rodinného domu ministra podľa neho zvonili, nikto však nereagoval. Svedok tiež podľa vlastných slov nevidel, či jeho kamarát preskočil plot. Následne ich konfrontovali ochrankári z Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Svedok doplnil, že jeho na mieste nezadržali, ale nasledujúci deň ho odviezli na výsluch. Pojednávanie v tejto veci bude pokračovať 17. februára výsluchom ďalšieho svedka.
Krajský súd v Bratislave v októbri 2024 čiastočne vyhovel odvolaniu prokurátora a uložil bývalému pedagógovi Akadémie Policajného zboru v Bratislave Vladimírovi Šeparnevovi v kauze postrelenia študentky Michaely nepodmienečný trest jeden rok väzenia. Odsedieť si ho mal v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň obžalovanému právoplatným rozsudkom uložil zákaz činnosti vykonávať pedagogickú a inú činnosť so zbraňami na päť rokov.
Nešťastná udalosť sa stala 1. marca 2023 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, kde pedagóg postrelil vtedy 20-ročnú kadetku. Tri budúce policajtky sa vtedy po vyučovaní chceli zdokonaliť v streľbách, a tak išli s pedagógom na polygón v areáli školy. Pri výstrele z inštruktorovej zbrane však strela zasiahla práve Michaelu.