Brankár majstrov sveta z roku 2018 ukončil profesionálnu kariéru

Bývalý francúzsky reprezentačný brankár Steve Mandanda, ktorý sa stal majstrom sveta v roku 2018, oznámil v stredu koniec svojej profesionálnej kariéry. Mandandov kontrakt s francúzskym klubom Stade Rennes vypršal v júli tohto roku.
„Potreboval som si dať čas na spracovanie tejto skutočnosti, pretože to nie je jednoduché, ale áno, končím,“ povedal 40-ročný Mandanda pre francúzsky športový denník L’Equipe. „Mal som veľa ponúk, ale zakaždým som povedal nie.“
Mandanda sa narodil v Kinshase a ako dieťa sa presťahoval do Francúzska, kde začal svoju profesionálnu kariéru v Ligue 2 v klube z Le Havre. Prvý veľký úspech zaznamenal v sezóne 2007/2008, keď prestúpil do Olympique Marseille.
Za Marseille odohral 14 sezón a získal šesť trofejí vrátane titulu v Ligue 1 v roku 2010 pod vedením trénera Didiera Deschampsa, ktorý neskôr viedol aj francúzsku reprezentáciu.
✨ « 𝑰𝒍 𝑭𝒆𝒏𝒐𝒎𝒆𝒏𝒐 » 𝒕𝒊𝒓𝒆 𝒔𝒂 𝒓𝒆́𝒗𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 ✨@SteveMandanda a décidé de mettre un terme à son immense carrière à l’âge de 40 ans 🔚
Steve avec l’Équipe de France, c’est :
🇫🇷 15 saisons entre 2008 et 2022
👕 35 sélections
🧤 6e gardien le plus capé
📋 159… pic.twitter.com/hbOck8b9SW
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 10, 2025
Mandanda debutoval v národnom tíme v máji 2008 pod trénerom Raymondom Domenechom a patril do základnej jedenástky, až kým ho v roku 2009 nevystriedal Hugo Lloris.
V roku 2016 prestúpil do Crystal Palace v Anglicku, no po roku sa vrátil do Marseille, kde pôsobil ďalších päť sezón pred presunom do Rennes.
Bol dlhoročným náhradníkom Llorisa v reprezentácii a bol súčasťou finále majstrovstiev Európy 2016 a finálového duelu majstrovstiev sveta 2022 v Katare. Najväčší reprezentačný úspech dosiahol na „mundiale“ 2018 v Rusku, kde bol tiež náhradným gólmanom. Svoju kariéru v národnom tíme ukončil v januári 2023.