Brankár Dúbravka údajne už jednou nohou v Saudskej Arábii, ale tréner Howe ho nechce stratiť

Už pred Vianocami zahraničné zdroje prvýkrát informovali o tom, že brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka čoskoro prestúpi z Anglicka do Saudskej Arábie. Z Newcastle United mal ešte v zimnom prestupovom okne posilniť saudskoarabský klub Al-Shabab FC.

Podľa webu arriyadiyah.com sa Dúbravka už vtedy predbežne dohodol na podmienkach spolupráce s možným novým zamestnávateľom. Teraz je odchod skúseného 35-ročného gólmana, zdá sa, ešte naliehavejšia téma.

Britský novinár Ben Jacobs uvádza, že tím saudskoarabskej Pro League Al-Shabab je blízko k podpisu zmluvy s bývalým brankárom Sparty Praha, Liberca, Esbjergu aj MŠK Žilina.

„Vyzerá to tak, že medzi Al-Shababom a Dúbravkom existuje ústna dohoda, pričom saudskoarabský tím je presvedčený, že finálny krok bude už len formalita,“ napísal anglický denník The Sun na svojom webe.

„Martin Dúbravka a Al Shabab už dosiahli dohodu o zmluvných podmienkach. Už sa čaká iba na konečné rozhodnutie Newcastlu, či Dúbravkovi zasvieti zelená na odchod,“ napísal známy futbalový expert Fabrizio Romano na sociálnej platforme X.

Ešte nedávno Dúbravka nedostával veľa šancí v tíme Magpies, takže proklamovaný odchod mal byť výhodný pre obe strany. Všetko sa však zmenilo v polovici decembra. Vtedy sa zranila brankárska jednotka piateho tímu tabuľky Premier League Nick Pope a Dúbravka po dlhšom čase dostal šancu. A chopil sa jej excelentne.

V najvyššej anglickej súťaži odvtedy odchytal päť zápasov a Newcastle všetky vyhral s celkovým skóre 15:1. Slovák si štyrikrát udržal čisté konto, naposledy aj v prvom zápase semifinále Anglického ligového pohára, ktorý Newcastle vyhral na trávniku Arsenalu 2:0. Po súboji na Emirates Stadium nasledovala emotívna rozlúčka s fanúšikmi, keď Dúbravku premohli emócie.

„Slovenský brankár si utieral slzy, keď ďakoval fanúšikom svojho tímu, ktorí vycestovali do Londýna. Zrejme to bol jeho posledný zápas za Toon Army,“ dodal The Sun.

Tréner Eddie Howe nechal bez bližšieho komentára otázku, či to bola skutočná rozlúčka slovenského brankára s fanúšikmi.

„S Martinom sme sa pripravovali na zápas a keďže sme ich odohrali veľa v rýchlom slede, s nikým iným som sa o jeho situácii nerozprával. Fakt je, že momentálne hrá veľmi, veľmi dobre a nechcem ho stratiť. Možno sa o tom porozprávam so športovým riaditeľom Paulom Mitchellom, keď nadíde správny čas. Nemám k tomu teraz viac čo dodať,“ uviedol Howe.

Odhliadnuc od toho, že Dúbravka zrejme už čoskoro opustí tím Newcastle United, jeho zmluva v St. James´ Parku vyprší až o šesť mesiacov. Ak by ho dovtedy klub nepredal, stal by sa voľným hráčom.