Braathen získal prvý triumf vo Svetovom pohári už ako Brazílčan, vyhral slalom v Levi

Lucas Pinheiro Braathen zvládol tlak a v nedeľu triumfoval v mužskom slalome vo fínskom Levi. Dosiahol tak historicky prvé víťazstvo Brazílie v pretekoch Svetového pohára.
Nórsky rodák, ktorý súťaží za krajinu svojej matky po konfliktoch s Nórskou lyžiarskou federáciou, bol najrýchlejší už v prvom kole a náskok si udržal aj v druhom. Súhrnným časom 1:50,72 min zdolal Francúza Clémenta Noëla o 31 stotín sekundy. Tretí skončil domáci Fín Eduard Hallberg, ktorý o vlások predbehol Brita Laurieho Taylora.
„Myslím si, že to reprezentuje to, kým som,“ povedal Braathen, ktorý opustil nórsky tím v roku 2023 po zisku malého glóbusu za slalom a v marci 2024 oznámil spoluprácu s brazílskou federáciou. „Som tu len preto, aby som to robil po svojom a snažil sa lyžovať srdcom, lyžovať pre seba namiesto pre iných. Stálo to veľa veľkých obetí. Bolo to dosť náročné.“
Dojatý Braathen ďalej dodal: „Byť sám sebou je ťažká cesta, ale pre mňa je to správna cesta a v Levi ma to priviedlo až na úplný vrchol,“ dodal Braathen, päťnásobný víťaz pretekov Svetového pohára v časoch, keď ešte reprezentoval Nórsko, krajinu svojho otca, kde vyrastal. „Toto je víťazstvo pre mňa samého, pre moje voľby a pre zmysel, ktorý v nich mám.“
Po prelomovom triumfe pod svahom v Laponsku prvýkrát v histórii zaznela brazílska hymna. „Toto je pieseň, ktorú som počúval odmalička počas futbalových zápasov, ktoré ma inšpirovali začať so športom. A teraz ju hrajú pri mojom úspechu vo farbách krajiny, vďaka ktorej som si vypestoval lásku k športu. Mám pocit, akoby sa kruh uzavrel,“ skonštatoval Braathen.
V Levi chýbal Marcel Hirscher, niekdajšia hviezda Rakúska, dnes reprezentant Holandska. Osemnásobný celkový víťaz Svetového pohára oznámil, že sa plánuje vrátiť do súťaží až krátko pred ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo. „Napredujem a zlepšujem sa. Vrátim sa v januári,“ uviedol Hirscher vo videu na sociálnych sieťach.