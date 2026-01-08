Boženík po operácii ramena nestihne baráž o MS 2026. Spadol na vystretú ruku

Slovenský futbalový útočník Róbert Boženík už má za sebou operáciu zraneného ramena a od piatka začne s rehabilitáciou. „Operácia ramena dopadla dobre. Mal som v ňom dvanásťmilimetrovú trhlinu a ešte jeden väz bol roztrhnutý, ktorý museli zašívať. Zákrok, myslím, že išlo o artroskopiu, sa uskutočnil v mestečku Wilmslow neďaleko Manchestru a trval necelú hodinu. V stredu večer som sa z nemocnice presunul domov,“ prezradil 26-ročný rodák z Terchovej v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Poznamenal tiež, že prvé hodiny po operácii sú bolestivé. „Bolesť doznieva, opäť začínam cítiť ruku. Je to aj o hľadaní pozície, v ktorej môžem počas dňa fungovať. Snažím sa čo najviac oddychovať, dohnať spánkový deficit a pripravovať sa na piatok, keď sa mi začne rehabilitačný proces. Začnem hneď zarezávať v klube, našťastie, nohy mám zdravé, jednu ruku tiež, takže môžem neustále pracovať, kým s tou druhou nabehneme na proces rôznych rehabilitačných cvičení a terapií,“ poznamenal.
Boženík sa zranil v novoročnom súboji jeho tímu Stoke City proti Hullu City, v ktorom skóroval. „Hneď na začiatku druhého polčasu v súboji so stopérom súpera, ktorý ma ťahal za dres, za jeho ľavú stranu, ma ten zhodil na zem. Nestihol som skrčiť ruku, a tým, že ma ťahal, som nedokázal zabrániť pádu. Spadol som, bohužiaľ, na vystretú ruku. Hneď po páde som cítil, ako mi rameno vyskočilo. Keď som sa ho chytil, cítil som ‚dieru‘, že mi tam niečo chýba. Kosť mi tlačila do prsného svalu,“ opísal slovenský reprezentant nešťastný okamih.
Prezradil, že priamo na trávniku mal obrovské bolesti. „Nemohol som nájsť správnu polohu, v ktorej sa cítim komfortne. Hneď, ako za mnou prišiel klubový lekár aj s fyzioterapeutom, dvakrát sa mi snažil vrátiť rameno na pôvodné miesto. Bohužiaľ, rameno vyskočilo dolu a doboku, čo si vyžiadalo odborné vyšetrenie i následný zákrok. Bolesť bola obrovská a stále sa stupňovala. Myslím si, že sa k tomu pridali aj nejaké emócie, šok. Veľa si z toho nepamätám, ako som schádzal z ihriska a dostal sa do nemocnice, kam ma previezli sanitkou. Bola to veľká bolesť. V nemocnici mi rameno zröntgenovali. Potom ma uspali a pod narkózou mi vrátili rameno na pôvodné miesto. Na druhý deň som absolvoval magnetickú rezonanciu v Manchestri. To už sme vedeli, o aké zranenie ide, čo je poškodené a aký je plán ďalšej liečby,“ uviedol Boženík.
O zranení informoval už aj realizačný tím reprezentácie. „Hneď po úraze som sa skontaktoval s doktorom Zsoltom Fegyveresom, s ktorým som zranenie konzultoval. Ozvali sa mi aj Simone Bonomi, Marco Brini, samozrejme, aj hlavný tréner Francesco Calzona, Pavol Farkaš, Ján Novota, Dávid Brünn, Alessandro Bulfoni, písali mi fyzioterapeuti, maséri, prakticky každý jeden z realizačného tímu a všetci ma podporili,“ prezradil.
Pridal aj zlú správu týkajúcu sa možného návratu do súťažného diania: „Baráž o postup na majstrovstvá sveta, ktorú odohrá slovenská reprezentácie koncom marca, pravdepodobne nestihnem.“