Boženík prelomil strelecké prekliatie, vzápätí sa však zranil. Tri body sme venovali jemu, ozrejmil jeho spoluhráč Rigo - VIDEO

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík si na istý čas „odpočinie“ od súťažného diania. V novoročnom zápase tímu Stoke City na pôde Hullu City v 25. kole The Championship síce premiérovým gólom v sezóne rozhodol o troch bodoch pre svoj tím, no v úvode druhého polčasu si vykĺbil rameno a z ihriska schádzal s bolestivou grimasou.
Dvadsaťšesťročný rodák z Terchovej pôsobí v Anglicku od augusta 2025, no premiérového presného zásahu sa dočkal až v 19. ligovom súboji. Okrem toho neskóroval ani v dvoch dueloch Ligového pohára.
„Keď prešiel okolo mňa, bol trochu rozrušený a s bolestivou grimasou, takže dúfam, že sa už podarilo zmierniť jeho bolesť,“ vyhlásil tréner Mark Robins po zisku troch bodov, cituje ho oficiálny web klubu.
Na adresu slovenského futbalistu doplnil: „Myslím si, že hral dobre, tvrdo pracoval a dostal sa do dobrej pozície na skórovanie. Bol som rád, že strelil svoj prvý gól. Je to pre neho smola, že sa zranil takto, pretože v tomto zápase bol naozaj dobrý.“
Do spomenutého štvrtkového zápasu zasiahol za hostí aj Boženíkov krajan Tomáš Rigo, z ihriska sa porúčal až v šiestej minúte nadstaveného času druhého polčasu. V základnej zostave sa objavil prvýkrát po takmer mesiaci.
„Som šťastný za víťazstvo, dosiahli sme ho v náročnom zápase proti nepríjemnému súperovi. Teším sa za Robiho prvý gól, avšak mal smolu a nanešťastie sa zranil. Verím, že sa čoskoro vráti späť. Spoluhráčom som vravel, že duel by sme mali dotiahnuť do víťazného konca pre neho, pretože hral veľmi dobre. Tento triumf je pre neho a všetci veríme, že bude čoskoro späť,“ uviedol 23-ročný stredopoliar Rigo vo videu na oficiálnom klubovom webe.
Klub dvojice Slovákov je v tabuľke The Championship na 9. priečke, keď z 25 duelov vyťažil 37 bodov. Stoke City na 6. pozíciu znamenajúcu účasť v play-off stráca tri body.