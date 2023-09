Bonjour, nous sommes Exact Systems…

Zatiaľ posledný „francúzsky“ prírastok dnes už 13-člennej rodiny Exact Systems, spoločnosti, ktorá je v oblasti priemyslu atraktívna a žiadaná a pritom ju navonok „nevidieť“. Zaoberá sa kontrolou kvality, presnejšie kontroluje už kontrolované. Je neodmysliteľnou súčasťou dodávateľského reťazca – od výroby tej najmenšej skrutky po finálnu montáž napríklad automobilu. Jej služby využívajú významní hráči, ktorí chcú mať jednoducho – istotu. Istotu špičkovej kvality.

Len nedávno vstúpila spoločnosť na francúzsky trh prostredníctvom spolupráce s firmou SNECI (formou Joint Venture) a posilnila tak svoju pozíciu v Európe a v automobilovom priemysle, kde sa neustále zvyšujú požiadavky na kvalitu.

Poskytovať riešenia kontroly kvality zo strany spoločnosti znamená výber, opravu a triedenie dielov, komponentov a hotových výrobkov. Hlavnými zákazníkmi sú dodávatelia pre automobilový priemysel a výrobcovia automobilov, rovnako i podniky zaoberajúce sa sériovou výrobou v elektronickom priemysle, domácich spotrebičoch a kozmetike. Začiatok značky sa píše v roku 2004 susedov v Poľsku.

Zemetrasenia trhu ustáli“

Za takmer dve desaťročia máme za sebou úspešné etablovanie na trhu, určovanie trendov v rámci oblasti pôsobenia a v súčasnosti upevňovanie pozície lídra, pred sebou nové výzvy. Tie do veľkej miery súvisia so zemetrasením v automobilovom priemysle a nástupom elektromobilov,“ konštatuje Radovan Meleš, generálny riaditeľ Exact Systems pre Slovensko a Českú republiku. Pochopiteľne konkurencia ani v tomto segmente služieb nespí, nároky zákazníkov stúpajú a jedinou reakciou na vývoj trhu je flexibilita a profesionalita.

Vyhovieť požiadavkám a nárokom partnerov v rámci kontroly kvality znamená kopírovať ich potreby, aktuálne nastavenie ale i plány do budúcna. Pritom nikto vo svojich plánoch nepočítal s vírusovou pandémiou, vojnou na Ukrajine či energetickou krízou. Podľa R. Meleša, je východiskom z kríz outsorcing. „Pre veľké výkyvy objednávok sa stáva, že priestor u klienta nepostačuje. Vtedy vieme zabezpečiť kontrolu v našich skladoch. Ide buď o vstupnú alebo výstupnú kontrolu. Zjednodušuje sa logistika, šetria sa náklady a čas. Všetko prebieha v súlade so špecifikáciou klienta, pričom má k dispozícii kompletné analýzy týkajúce sa kontroly.“ Ako najväčší problém vníma napríklad chýbajúce komponenty vo výrobe z dôvodu odstavenia výroby káblových zväzkov a plastových komponentov na Ukrajine. Takto sa narušili dodávateľské reťazce a výroba nielen v automobilovom priemysle sa spomalila.

Zelené okuliare

S dopadmi kríz ide ruka v ruke pokrok. Vlak, ktorý, ak chcú udržať tempo, nemôžu zmeškať.

Do roku 2035 sa majú prestať vyrábať spaľovacie motory. E-mobilita sa začala tvrdo vrývať do automobilového sveta. „Sme flexibilní, vieme sa prispôsobovať zmenám. Každý vyrobený kus je potrebné skontrolovať, či už je na elektriku alebo nie. S výrobou nových typov automobilov sa budú vyrábať nové súčiastky. Pre našu spoločnosť to bude predstavovať len iný typ kontroly. Už teraz sme zapojení do rôznych projektov spojených s e-mobilitou, napríklad zabezpečujeme kontrolu hlavného zdroja pohonu elektromobilu. Trendy a zmeny nastavuje Európska únia v súčinnosti s výrobcami áut tak, aby minimalizovala dopad na životné prostredie. Aj tu platí, že každá minca má dve strany,“ konštatuje R. Meleš.

Bez kvalitných ľudí sa kvalita neurobí

Na nedostatok práce sa nesťažujú. Chýba však kvalifikovaný personál. V Exact Systems museli zmeniť prístup k výberu zamestnancov a doplniť vzdelanie pracovníkov z iných odvetví aj prostredníctvom jedinečného vzdelávacieho projektu pre zamestnancov firmy – Školy kvality. Ako hovorí šéf firmy, klienti si ich vyberajú, lebo majú kvalifikovaný personál, ktorý vedia dodať v krátkej dobe. Kritéria na ľudí v jednotlivých pozíciách sú vysoko nastavené, pretože aj najmenšia chyba môže v konečnom dôsledku spôsobiť vážny problém, napríklad nefunkčnosť niektorej časti automobilu.

