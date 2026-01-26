Bombic odmietol vinu a celú vec označil za nedorozumenie, na pojednávanie ho prišlo podporiť viacero sympatizantov

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v pondelok začal súdny proces s Danielom Bombicom, prezývaným aj Danny Kollár. Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR na neho podal ešte začiatkom júla 2025 obžalobu pre pôvodne 26 skutkov opísaných v 12 bodoch.
V zmysle podanej obžaloby sa v pondelok Bombic na súde vyjadril, že je nevinný s tým, že celá vec je nedorozumenie. Na pondelkové pojednávanie ho prišlo podporiť viacero sympatizantov, nie všetkým sa podarilo dostať do budovy súdu.
Súdny proces s Bombicom sa začne koncom januára, tretí proces v kauze vraždy Kuciaka je naplánovaný na rovnaký termín
Skutky obsiahnuté v obžalobe zahŕňajú zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Najvyšší súd zároveň ešte koncom roku 2025 zamietol sťažnosť Bombica proti prijatiu obžaloby zo strany ŠTS.
Bombic, ktorý býva označovaný za internetového agresora je momentálne stíhaný väzobne. Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla minulého roku vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného.
Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zároveň v júli 2025 zamietol návrh Davida Lindtnera, ktorý je obhajcom obvineného Bombica, na zrušenie obvinenia jeho klienta podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Najvyšší súd zase koncom uplynulého roka zamietol sťažnosť Bombica voči rozhodnutiu o jeho ponechaní vo väzbe.