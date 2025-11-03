Bomba z Balkánu. Srbsko chce zásobovať Európu muníciou - aj pre Ukrajinu

Srbský prezident Aleksandar Vučić navrhol Európskej únii rozsiahlu dohodu o dodávkach munície vyrobenej v srbských fabrikách. Ako referuje web Espreso TV, srbský líder zároveň v rozhovore pre nemecký časopis Cicero povedal, že nie je proti tomu, aby sa tieto produkty dostali k ukrajinskej armáde.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
„Vyrábame viac munície ako Francúzsko. Hoci nechcem byť vnímaný ako niekto, kto neustále dodáva muníciu bojujúcim stranám, munícia je v Európe potrebná,“ povedal Vučić a dodal: „Preto som našim priateľom v EÚ ponúkol možnosť uzavrieť s nami kúpnu zmluvu a vziať si všetko, čo máme. Bol by to fenomenálny príspevok, ktorým môžeme prispieť k európskej bezpečnosti,“ poznamenal Vučić.
„A táto munícia sa potom môže použiť na Ukrajine?“ spýtal sa ho novinár Carsten Korfmacher.
„Kupujúci si s nimi môžu robiť, čo chcú. Potrebujeme len dlhodobú zmluvu, aby sme mohli plánovať. Vždy som hovoril, že Srbsko je vojensky neutrálne. Ale sme absolútne pripravení spolupracovať s európskymi armádami. Už teraz intenzívne spolupracujeme s našimi európskymi priateľmi vojensky v Afrike, Ázii a na iných kontinentoch a sme pripravení spolu s európskymi silami zvýšiť našu prítomnosť,“ odvetil srbský prezident.
EÚ podľa neho v súčasnosti zvažuje návrh Srbska. „Zatiaľ stále čakám na konečnú odpoveď,“ skonštatoval Vučić.