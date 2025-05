Boli to veľmi kvalitní hráči a potrestali nás, povedal mladík Honzek po zápase MS proti Švédsku - VIDEO, FOTO

Pred viacerých hráčov slovenskej hokejovej reprezentácie bolo úvodné vystúpenie na 88. majstrovstvách sveta veľkou školou. Pri štokholmskej prehre 0:5 s výberom domáceho Švédska to platilo najmä pre mladíkov v tíme SR, špeciálne pre útok zo zámoria – Samuel Honzek, Dalibor Dvorský a Martin Chromiak.

„Začiatok sme mali veľmi dobrý. Hrali sme dobrý hokej. Potom sme im darovali malé chybičky a z toho začali padať góly. Hlavne proti takýmto tímom sa vám to nemôže stať. Majú veľmi dobrých hráčov, ktorí to môžu potrestať, čo sa aj stalo,“ komentoval 20-ročný Honzek podľa denníka Šport.

Podľa jedného z mladíkov v slovenskom družstve je možno aj dobré, že prišiel náročný súper a hladká prehra na turnaji hneď v úvode.

„Švédsko je kvalitný tím. Myslím si, že ak by sme hrali 60 minút a nerobili malé chybičky, mali sme len jedno vylúčenie, tak si myslím, že by to bol vyrovnaný zápas. Bol to úvod na turnaji. Možno je aj plus, že to bola taká facka pre nás,“ pokračoval.

Ako pozitívum vníma aj to, že Slováci mali len jedno vylúčenie proti súperovi, ktorého káder je takmer výlučne z NHL. Na trestnej lavici sedel v tretej tretine práve Honzek.

„Osobne neviem, či to bol zrovna faul, rozhodcovia to vedia lepšie. Bolo dobré, že sme mali len jedno vylúčenie a že sme sa vyvarovali viacerým oslabeniam. Na druhej strane, musíme tiež získať presilovky a dať šancu vlastnému tímu, momentum dostať na našu stranu,“ poznamenal.

Vyzdvihol tiež úvod duelu až po prvý inkasovaný gól.

„Prvých 11 minút sme hrali dobre, ale musíme sa vyvarovať malým chybám. Boli to veľmi kvalitní hráči a potrestali nás,“ dodal.