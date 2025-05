Duel proti Švédsku na MS bol aj cennou lekciou. Tréner Országha mrzia góly na konci tretín - VIDEO, FOTO

Slovenská hokejová reprezentácia už má za sebou vstup do 88. majstrovstiev sveta v hokeji. V Štokholme v piatok večer podľahla výberu domáceho Švédska hladko 0:5. Recept na defenzívu súpera nenašli ani raz, pričom gólmana Jacoba Markströma ohrozili pätnástimi strelami.

Rovnaký počet úspešných zákrokov si pripísal aj slovenský brankár Patrik Rybár, ten však čelili dvadsiatim strelám. Rozdiel bol teda v efektivite. Slovenskému tímu nevychádzali najmä závery tretín, v ktorých inkasovali až štyrikrát.

„Začiatok bol z našej strany dobrý. Domácich sme do ničoho nepúšťali. Potom Švédi pridali, dali gól, čo nás utlmilo. Mrzia ma dva góly na konci prvej tretiny, to si musíme postrážiť. Celkovo sme dostali góly na koncoch tretín. Musíme byť silnejší. Je iné, keď idete do šatne za stavu 0:1 alebo 0:3 proti podobnému kvalitnému súperovi. Nemyslím si, že sme boli celý zápas pod výrazným tlakom. Boli tam situácie, keď nás zavreli v pásme a mali sme problémy,“ komentoval podľa denníka Šport tréner Vladimír Országh, pre ktorého to bol debut na slovenskej lavičke na pozícii hlavného kouča na MS.

Slovensko ma na turnaji pomerne mladý tím, viacero hráčov stále ešte len zbiera skúsenosti. Súboj proti „trom korunkám“ bol aj pre nich cennou lekciou.

„Určite to tak je. Aj góly, čo sme dostali, prišli po zbytočných chybách. Mali sme dvakrát puk na hokejke, odovzdali sme ho Švédom, ktorí skórovali. Bola tam nedôraznosť, prehrané osobné súboje. Je to najvyššia úroveň, musíme sa prispôsobiť. Niektorí chalani sú tu prvýkrát s premiérovým zápasom. Dúfam, že sa otrepú a budeme len lepší,“ pokračoval.

„Treba povedať, že proti nám nastúpil takmer celý tím NHL. Silovo na tom boli veľmi dobre, aj korčuliarsky. O tom je celá švédska reprezentácia. Musíme byť odolnejší v súbojoch. Mali sme fázy v defenzíve, keď sme málo komunikovali a nechali tam voľných hráčov pred bránkou,“ myslí si 47-ročný Országh, v minulosti ešte ako hráč majster sveta z Göteborgu 2002.

Slovenský gólman Rybár v prvej tretine inkasoval tri góly z deviatich striel.

„Myslím si, že Paťo odchytal veľmi dobrý zápas. Všetko to boli strely po tečoch, z neprehľadných situácií, keď to nahadzovali pred bránku. Napriek tomu, že dostal päť gólov, mal tam viacero pekných zákrokov,“ zhodnotil hlavný kormidelník.

V sobotu majú slovenskí hokejisti voľno a v nedeľu na poludnie vyzvú výber Slovinska.

„Pozeráme sa vždy na seba. Je to dôležitý zápas. Potrebujeme sa nastaviť na tempo a zvládnuť duel so Slovinskom,“ poznamenal.

Proti Švédom spolu hrali traja mladíci – Dalibor Dvorský, Samuel Honzek a Martin Chromiak. Országh naznačil, že spolu by mali nastupovať aj naďalej.

„Nemôžeme tu miešať zostavu každý zápas. Šancu ešte určite dostanú. Aj oni videli, že to je trošku iný level ako v príprave proti Francúzom. Uvidíme, ako to pôjde. Sú to mladí chlapci, ktorí sú prvýkrát na majstrovstvách sveta. Dalibor má 19 rokov, Samo Honzek 20. Určite nám ešte pomôžu. Nechceme dávať na nich veľký tlak a záťaž, že nás budú ťahať. Máme bojovné mužstvo, kde očakávame, že každý potiahne tím. Aj verejnosť by mala vedieť, že sú to mladí hokejisti, ktorým netreba toľko naložiť na plecia,“ uzavrel kouč extraligovej Banskej Bystrice.