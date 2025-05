Chceme Slovákov zdolať už aj na MS, vyhlásil pred nedeľou Slovinec Sabolič - FOTO

Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou úvodné vystúpenie na 88. majstrovstvách sveta, v ktorom v Štokholme podľahla výberu domáceho Švédska hladko 0:5. Po neúspechu v prvom súboji nemajú Slováci veľa času na smútok, musia sa už sústrediť na ďalší duel. Ten absolvujú v nedeľu 11. mája o 12.20 h proti Slovinsku.

Kapitánom slovinského tímu je krídelník Robert Sabolič, ktorý v minulosti hral aj na Slovensku za HK Poprad. Dovedna jedenásťkrát sa predstavil na MS, či už medzi elitou alebo v nižšej kategórii. Nechýbal ani na ZOH v Soči 2014 a Pjongčangu 2018 pri dvoch triumfoch nad výberom SR.

„Pod piatimi kruhmi sme dvakrát nad Slovákmi vyhrali, ale ani raz sme to nedokázali na majstrovstvách sveta. Naposledy pred dvoma rokmi v Rige sme boli veľmi blízko, ale prehrali sme 0:1. Samozrejme, že to chceme zmeniť a zvíťaziť alebo aspoň bodovať. To určite chceme,“ prezradil 36-ročný útočník podľa denníka Šport.

Aj Slovinsko má na MS 2025 omladený káder podobne ako Slovensko.

„Omladili sme mužstvo, pár hráčov nám neprišlo, ale nie tak veľa ako Slovákom. Súhlasím, že prichádza výmena generácií, ale pár nás ešte zostalo a myslím si, že momentálne je v tíme dobrý mix mladosti a skúseností. A to by malo priniesť pozitívnu energiu. Náš cieľ je záchrana v elitnej kategórii MS,“ uviedol Sabolič.

Ešte pred duelom proti Slovensku absolvuje Slovinsko v sobotu zápas proti silnej Kanade.

„Uvidíme po turnaji, či bolo dobré, že začíname proti favoritovi. Myslím si však, že je to v poriadku. Nebudem sa na to sťažovať a vopred to robiť náročnejšie, aké by to mohlo byť. Ako nováčik nemôžeme dostať výhodný rozpis zápasov,“ dodal.