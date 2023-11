Boli sme do konfliktu zatiahnutí bez našej vôle. Bude to dlhé, ako bola vojna proti Hitlerovi, hovorí izraelský veľvyslanec (rozhovor)

Prekvapivý útok radikálneho hnutia Hamas na Izrael šokoval celý svet. Ako prežíval 7. október a správu o rozsiahlych teroristických útokoch v Izraeli, a či hrozí nebezpečenstvo rozšírenia konfliktu aj do iných regiónov, sme sa pýtali veľvyslanca Izraela Eitana Levona. V exkluzívnom rozhovore pre agentúru SITA prezradil, že má viacerých príbuzných, ktorých sa táto tragédia osobne dotkla a museli prežiť smrť alebo únos svojich blízkych.

Ozrejmili by ste nám pozadie napätých izraelsko-palestínskych vzťahov? Pramení to z histórie, alebo to má náboženské, či skôr politické pozadie?

Súčasné udalosti spojené s Hamasom nemajú nič spoločné s históriou konfliktu. Riešením konfliktu sa dnes zaoberá palestínska samospráva a Izrael, a snažia sa dosiahnuť schodné riešenie. Hammas, na druhej strane, je zásadne extrémna náboženská organizácia, rovnako ako ISIS, ktorej cieľom je zabiť všetkých Židov a vytvoriť kalifát – moslimské kráľovstvo na území Izraela.

Ako ste prežívali 7. október, kedy svet obletela správa o prekvapivom a ničivom útoku Hamasu na Izrael? Viacerí riešili, či sa útok Hamasu na Izrael dal predvídať.

Bol som šokovaný a neveril som vlastným očiam, najmä keď som videl Gazanov tancovať na uliciach hneď po tom, čo boli zabité deti, znásilňované dievčatá a sťaté hlavy starších ľudí. Nehovoriac o strašných únosoch. Pomyslel som si, toto sú ľudia, ktorým sme ponúkali mier? Akí naivní sme boli?

Samozrejme, myslel som na svoje deti, ktoré v Izraeli žijú. Myslel som na to, aké sú vystrašené a kontroloval som, či sú v bezpečí. Čo inak robím neprestajne, keďže každý deň musia utekať do úkrytov a schovávať sa pred raketami z Gazy.

Izraelčania kontrolujú trosky budovy deň po tom, čo ju zasiahla raketa vypálená z pásma Gazy, v Tel Avive, Izrael, nedeľu 8. októbra 2023. Foto: SITA/AP

Pokiaľ ide o otázku, ako to, že sme nepredvídali, že to príde, predpokladám, že naša snaha o mier nás priviedla k presvedčeniu, že dokážeme zmeniť krutý a genocídny charakter Hamasu. Dôkladne to prešetríme, ale zatiaľ sa IDF a Izrael zameriavajú na udržanie svojich občanov nažive a v bezpečí a na to, ako sa vysporiadať s devastáciou a pokračujúcou agresiou Hamasu. Momentálne kladieme dôraz na oslobodenie unesených, ktorí sú držaní v Gaze, a na zničenie nebezpečného Hamasu.

Máte priateľov či blízkych, ktorých sa osobne dotkla tragédia útoku Hamasu?

Izrael je veľmi malá krajina. Väčšina mojich priateľov a príbuzných a moje deti poznajú ľudí, ktorí boli zabití alebo unesení v tomto barbarskom pogrome. Tento týždeň som tu v Bratislave stretol mamu s dvomi deťmi, ktorej manžela zavraždili 7. októbra. Môj syn má dvoch priateľov, úžasných ľudí s dobrým srdcom, ktorí boli v ten deň brutálne zavraždení.

Američania vypočítali, že v pomere k populácii bol tento masaker 14-krát horší ako 11. september a že to je, ako keby bolo 11. septembra zabitých 40 000 Američanov. Počul som starú pani, ktorá plakala, že pri tomto masovom zabíjaní stratila viac ako 20 blízkych priateľov. Svet nevidel taký počet zabitých Židov za jeden deň od čias holokaustu.

Izrael pripravuje pozemnú inváziu, prečo sa na ňu ešte neodhodlal? Tiež už odzneli správy, že to bude stáť veľa životov a krvi.

Masaker 7. októbra bol hrozný šok a prebudenie. Až teraz sme, bohužiaľ neskoro, pochopili, že celý ten čas sme sa potýkali s ľudskými monštrami, ktoré neustále pripravovali útok. Je to časovaná bomba. Oni alebo my. Jediným riešením je zabezpečiť, aby bol Hamas úplne odzbrojený od svojich smrtiacich genocídnych zbraní. Ako mierumilovná demokratická krajina, nemal Izrael záujem ísť do tejto vojny, ale Hamas-ISIS nám nedal na výber. Presne tak, ako bol ISIS vyhubený v Mosule a Rakka – Hamas bude vyhubený v Gaze.

Kvety na pamiatky obetí útoku na Izrael pred izraelskou ambasádou v Moskve. Foto: SITA/AP.

Podľa správ Hamas drží v zajatí okolo 200 rukojemníkov, medzi nimi aj občanov iných štátov. Vie sa o nich niečo? Zároveň, či ich prípadná pozemná operácia nemôže ohroziť?

Hamas, podobne ako jeho „mentor“ ISIS, pokračuje v páchaní vojnových zločinov, ako aj v únosoch nevinných ľudí. Hamas je ešte horší ako ISIS. Uniesol aj batoľatá, bábätká, starých a chorých ľudí a dokonca aj tých, ktorí prežili holokaust.

Hamas tiež cynicky a neľudsky využíva unesených ako hracie karty. Spolu má 240 rukojemníkov. Medzi nimi aj občanov iných krajín ako Nemecko, Amerika, Thajsko, Ukrajina, Poľsko a ďalšie. Štyria boli prepustení. Dvaja z nich sú Američania. Jedného našli a zachránili naši vojaci.

Pozemná operácia je kľúčová na záchranu rukojemníkov, keďže Hamas dal jasne najavo, že rukojemníkov nedrží na účely vyjednávania, ale na vystrašenie a vedenie psychologickej vojny. Naďalej budeme vynakladať maximálne úsilie, aby sme dosiahli prepustenie všetkých unesených, pričom sa nikdy nevzdáme genocídnemu terorizmu. Zároveň dúfame, že čo najmenej civilistov bude zranených.

Ako v každej vojne v histórii, nedá sa tomu vyhnúť. Najmä, keď sa Hamas nezaujíma o Palestínčanov. Inak by tento útok vôbec nezačal.

Svet obleteli videá aj fotografie o brutálnych a barbarských činoch Hamasu voči civilistom. Správy hovoria o znásilneniach, vraždách, popravách, spálení tiel, unesených deťoch, ženách a starých ľuďoch. Viacerí hovoria o tom, že to oživilo traumu židovského obyvateľstva z holokaustu.

Všetko, čo ste spomenuli, je pravda. Nanešťastie máme o tom hrozné dôkazy. Medzi unesenými sú aj preživší holokaustu. Izrael je z toho traumatizovaný a mnohým to pripomenulo obdobie pred a po holokauste. Jedna stará pani z Izraela, ktorá sa narodila na Slovensku, mi napísala, že zverstvá na juhu ju vrátili do detstva v Holiči a Bratislave.

Zhromaždenie na podporu Izraela pred budovou Európskej rady v Štrasburgu. Foto: SITA/AP.

Ako sa pozeráte na fakt, že USA a Veľká Británia sa okamžite postavili na stranu Izraela a podporujú právo židovského štátu na sebaobranu. USA poskytli Izraelu aj vojenskú pomoc.

Lídri slobodného a demokratického sveta by mali pochopiť, že nemôžu konať tak ako pred 80 rokmi: musia vykoreniť zlo zo zeme skôr, než sa obráti aj proti nim. Židovský štát to tentokrát pochopil a Izraelčania sa nevzdajú. S pomocou slobodného sveta budeme bojovať za naše spoločné hodnoty, aby sme oslobodili Gazu od príšernej organizácie, ktorá ju ovládla pred 15 rokmi a nedala jej šancu rásť a prekvitať.

Ako vníma obyvateľstvo Izraela kroky vlády Benjamina Netanjahua po útoku Hamasu? Má všeobecnú podporu u ľudí a dôveru? Respektíve, či bol aj za niečo kritizovaný? Počuli sme správy o tom, že sa zjednotila vláda aj opozícia v spoločnom boji proti Hamasu.

Je pravda, že Izrael je dnes jednotný v boji proti Hamasu. Izrael je živá demokracia a argumentácia medzi opozíciou a koalíciou bola zúrivá, ako býva v demokracii zvykom. Keď však Hamas zmasakroval izraelských občanov v ich posteliach, na všetky spory sa zabudlo, pretože naša malá prosperujúca a moderná krajina je v nebezpečenstve.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: Abir Sultan/Pool Photo via AP

Diskutovanou témou bolo, že kvôli izraelskej blokáde sa pásmo Gazy ocitlo na pokraji kolapsu a hrozí humanitárna katastrofa. Izrael už umožnil prístup pre humanitárnu pomoc, ale naďalej je kritizovaný pre bombové útoky, ktoré nešetria ženy ani deti. Organizujú sa voči tomu protesty. Neobávate sa, že to môže naštrbiť podporu verejnosti pre Izrael?

Gazania zažívajú humanitárnu katastrofu, pretože Hamas využíva všetku vodu a palivo z Gazy na poháňanie svojej vojnovej mašinérie, pričom nemá žiadnu empatiu k občanom Gazy, ktorí sú ľudskými štítmi Hamasu. Lídri Hamasu sú miliardári, ktorých zaujíma len vymazanie Izraela z mapy.

Hamas zámerne umiestnil jedno zo svojich sídiel pod nemocnicu. Zadržaní teroristi to povedali našim ľuďom. Povedali, že rátali s našou morálkou, že nebudeme bombardovať nemocnicu. Všetko je podložené solídnymi dôkazmi.

Nemožno porovnávať sadistický premyslený útok Hamasu na civilistov na festivale a na pokojný kibuc s izraelskou armádou vstupujúcou do oblasti s cieľom brániť svojich občanov pred opätovným brutálnym útokom.

Zhromaždenie jednoty a solidarity pred katarským veľvyslanectvom v Londýne, vyzývajú na prepustenie rukojemníkov unesených z Izraela. Foto: Aaron Chown/PA via AP

Ako prebieha evakuácia palestínskeho obyvateľstva z Pásma Gazy?

Požiadali sme civilných obyvateľov, aby sa stiahli zo severnej Gazy, aby zostali v bezpečí. Telefonujeme im, zhadzujeme im letáky z izraelských lietadiel a ešte oveľa viac.

Všetko s varovaniami, aby odišli. Hamas im nedovolí odísť a vytvára bariéry, aby nemohli nikam odísť, pretože potrebuje, aby tam zomreli a vo svete vyvolali súcit, čo poslúži kriminálnemu správaniu Hamasu.

Snažíme sa chrániť občanov. Oni sa snažia zabiť čo najviac Izraelčanov a Palestínčanov. Uprednostňujú, aby Palestínčania zostali v stave, v ktorom sú. Slúži to ich účelu. Takto to jednoducho je.

Sergej Lavrov vyhlásil, že snahy viniť zo súčasnej krízy na Blízkom východe Irán považuje za provokáciu. Podľa ruského ministra zahraničných vecí hrozí veľké nebezpečenstvo, že sa izraelsko-palestínsky konflikt rozrastie do celého regiónu. Čo si o tom myslíte?

Irán je hlavným zdrojom všetkého zla na Blízkom východe. Vyvoláva násilie v Jemene, Sýrii, Iraku, Libanone, Gaze a Izraeli. Jeho vlastní občania trpia obrovským útlakom. Irán a jeho spojenci by sa radšej nemali pokúšať využiť situáciu na to, aby na nás zaútočili. Veríme, že pochopia, že slobodný demokratický svet je odhodlaný bojovať za svoje hodnoty.

Izraelskí vojaci blízko hranice s Libanonom. Foto: SITA/AP.

V tejto súvislosti sa rieši aj nebezpečenstvo otvorenia ďalšieho frontu, keďže Hizballáh už naznačil, že je ochotný zaútočiť na izraelsko-libanonskej hranici, kde už došlo aj k prestrelkám. Respektíve, že sa do konfliktu zapojí aj Irán. Aké na to vidíte šance?

Je pravda, že Hizballáh je pokorným služobníkom Iránu a nebude váhať zničiť Libanon, ak im to Iránci prikážu. Preto musí Západ odrezať zločinecký režim Iránu od jeho obrovských zdrojov. To dá trpiacemu iránskemu obyvateľstvu trochu nádeje na život v slobode a demokracii.

Diskutovanou témou bol útok na nemocnicu v Gaze. Izraelské obranné sily (IDF) uviedli, že podľa počiatočného vyšetrovania bola explózia nemocnice v centre mesta Gaza, ktorá si mala vyžiadať vyše 500 obetí, výsledkom neúspešného odpálenia rakety palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Prvé správy však hovorili o tom, že za explóziu nesie vinu Izrael. Ako ste vnímali to, že sa nepočkalo na vyšetrovanie, ale okamžite sa šírili dezinformácie a obviňovanie Izraela?

Útok v nemocnici ukázal, ako rýchlo sú západné médiá pod tlakom islamských extrémistov ochotné uveriť skôr teroristickej organizácii než demokratickému štátu. Nakoniec boli BBC a NYT nútené ospravedlniť sa po tom, čo boli odhalené ich klamstvá. My kontrolujeme fakty dôkladne a celé hodiny. Možno to nie je populistické, ale aspoň sa držíme pravdy a nie kultúry klamstiev.

Hamas nielenže nepustí civilistov na juh, ako sme žiadali civilistov, s cieľom ich ochrániť, ale ešte aj klame o počtoch obetí a mŕtvych, ktoré poskytuje medzinárodným médiám, ktoré znova a znova hltajú ich klamstvá. Prípad s nemocnicou bol dôkazom a len jedným z mnohých príkladov prekrútených informácií.

Znovu žiadame Hamas: Nechajte Gazanov ísť. Osloboďte ich od toho, aby boli vašimi ľudskými štítmi.

Ľudia zapaľujú sviečky počas „Vigílie Židovskej komunity“. Pri útoku Hamasu na Izrael zahynulo už viac ako 700 ľudí. Foto: ilustračné, SITA/AP

Aká silná je informačná vojna zo strany Hamasu, ktorá prebieha vo virtuálnom priestore? Ako sa proti tomu Izrael bráni?

Vo virtuálnom priestore je jasne vidieť tyraniu väčšiny: Proti veľmi málo Židom a Izraelčanom, ktorí sú menšinou na svete, pokiaľ ide o počet obyvateľov, môžete nájsť nekonečné lži, ktoré šíria moslimovia podporujúci Hamas.

Okrem šírenia lží na vysokých školách, stredných školách a všade tam, kde môžu, sú mimoriadne aktívni na sociálnych sieťach.

Izraelčania, ktorých moslimovia počtom nesmierne prevyšujú, sa chránia tým, že sa držia pravdy, vysvetľujú, ukazujú reálne zábery… ale musím povedať, že čokoľvek urobíme, sme v takej menšine, že nemôžeme mať rovnaký vplyv, aj keď stojíme na správnej strane histórie.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že Izrael čaká dlhá a ťažká vojna. Súhlasíte s týmto vyjadrením?

Ja áno. Boli sme do tohto zatiahnutí bez našej vôle a bude to dlhé, ako bola aj vojna proti Hitlerovi. Ale podstata je rovnaká: musíte vyhubiť monštrum skôr, ako prevezme kontrolu nad slobodným svetom. Musíte pochopiť – Hamas nechce palestínsky demokratický štát; chce fundamentálny islamský štát, ako predtým ISIS, a to nielen v Izraeli, ale krok za krokom aj v samotnej Európe. Sami to nazývajú večná vojna proti neveriacim.