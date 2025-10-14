Bolek Polívka skolaboval počas predstavenia, odviezla ho záchranka

Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
Český herec Bolek Polívka vo filme Roming. Zdroj: Youtube
Český herec Bolek Polívka poriadne vyľakal svojich fanúšikov, keď v piatok skolaboval počas predstavenia. Prísť pre neho musela záchranná služba a skončil v starostlivosti lekárov. Údajne ho postihla mozgová príhoda. Informuje o tom web TN.cz.

Teraz už má byť jasno v tom, čo za jeho náhlym kolapsom stálo. Išlo o mozgovú príhodu cituje web český denník Blesk, ktorý sa odvoláva na Polívkovho blízkeho kamaráta .„Mŕtvička to bohužiaľ naozaj bola, ale slabá. Trvalým následkom sa teda Bolek pravdepodobne vyhne, aj keď toto vám žiadny lekár zaručiť nemôže,“ povedal.

Náhla zdravotná indispozícia herca zastihla počas predstavenia v brnianskom divadle. To, že išlo len o ľahkú mŕtvicu, ukazuje aj fakt, že do sanitky prišiel herec sám. Záchranári ho len sprevádzali.

