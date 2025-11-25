McGregor podstúpil sériu ošetrení v Mexiku. Tvrdí, že videl vlastnú smrť a prišla za ním Najsvätejšia trojica - FOTO

Írsky zápasník Conor McGregor nenastúpil do klietky už vyše štyri roky a nedávno mal pauzu od sociálnych sietí. Tam sa už medzičasom vrátil a napísal neuveriteľný príbeh o tom, čo sa za dané obdobie stalo.
„Mal som to šťastie, že som sa stretol s najpokrokovejšími lekármi zo Stanfordskej univerzity a podstúpil sériu ošetrení na riešenie traumy. Cestoval som do Tijuany v Mexiku a podstúpila som liečbu ibogaínom,“ začal 37-ročný bojovník.
Bolo to podľa neho neuveriteľné, intenzívne a úplne mu to otvorilo oči. „Ukázali mi, aká by bola moja smrť. Ako skoro by to malo nastať a ako by to ovplyvnilo moje deti. Pozeral som sa na seba, keď sa to stalo, a potom som sa pozeral z rakvy.“
McGregor dostal dištanc na 18 mesiacov, v prípade pozvánky stihne podujatie UFC V Bielom dome
Uzdravili ho
Následne opísal, že k nemu prišiel Boh v Najsvätejšej Trojici. Videl Ježiša, Máriu aj archanjelov. Tí mu ukázali svetlo a zachránili ho.
„Môj mozog. Moje srdce. Moja duša. Uzdravené! Trvalo to 36 hodín, kým som si konečne oddýchol. Keď som sa zobudil, bol som znova sám sebou. Najpoučnejší a najčarovnejší zážitok, aký som kedy zažil. Táto liečba má cenu zlata! Je veľmi, veľmi ťažká, ale zachránila mi život a následne aj moju rodinu,“ uviedol McGregor.
Cíti sa ako dieťa, no s vedomím dospelého. Je vďačný za každú podporu, ktorú dostal od rodiny, priateľov, tímu aj fanúšikov.
„Boh, som tvoj! Ďakujem, že si mi udelil toto neuveriteľné požehnanie, ktoré beriem s veľkou starostlivosťou a absolútnou vážnosťou! Žijem svoj život podľa tvojho slova a nič viac,“ doplnil McGregor a poďakoval sa mu.
Hey guys, I am back. ❤️
I was blessed to meet the most forward thinking doctors from Stanford University and undergo a series of treatments to address trauma.
I travelled to Tijuana Mexico and underwent Ibogaine treatment at AMBIO.
Watch the @netflix documentary just…
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 23, 2025
Aj napriek tomu, že už veľmi dlhý čas nebojoval, rád by sa zúčastnil podujatia organizácie MMA v Bielom dome v lete budúceho roka.