Bojovník zmenil šport. V premiérom zápase skolaboval a o niekoľko hodín neskôr zomrel

Úrady naplánoval pitvu, aby určila príčinu smrti Isaaca Johnsona. Vyšetrovanie smrti športovca vykonáva aj polícia.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
úmrtie, sviečka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Spojené štáty americké MMA MMA z lokality Spojené štáty americké

Bojovník MMA Isaac Johnson zomrel po tom, čo skolaboval počas svojho prvého zápasu v thajskom boxe na štadióne Cicero v Chicagu.

Bola privolaná sanitka, no o niekoľko hodín neskôr v nemocnici zomrel. Jeho posledným súperom bol Mario Aleksandrovskij. Informoval o tom web marca.com.

„Jeden z bojovníkov na našom podujatí, Isaac Johnson, sa ku koncu zápasu zrútil. Dostupný zdravotnícky personál mu poskytol lekársku pomoc a bol prevezený do nemocnice. Okolo 01:30 h mi oznámili, že neprežil. Nemám slová, aby som vyjadril, ako sa teraz cítim. Môžem len vyjadriť svoju najhlbšiu sústrasť jeho rodine, priateľom a spoluhráčom. Viac sa dozvieme po zverejnení lekárskej správy,“ povedal promotér organizácie Matador Fighter Challenge Joe Goytia.

Úrady naplánoval pitvu, aby určila príčinu Johnsonovej smrti. Vyšetrovanie smrti športovca vykonáva aj polícia.

Okruhy tém: Tragédia Úmrtie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk