Bojí sa Putin zatknutia? Ruský vodca sa rozhodol nevycestovať na inauguráciu mexickej prezidentky

Ruský vodca Vladimir Putin nepocestuje do Mexika, ktoré podpísalo Rímsky štatút, na inauguráciu zvolenej prezidentky Claudie Sheinbaumovej. Ukrajina požiadala o zatknutie vodcu Kremľa, ak by navštívil krajinu, čo naznačuje, že Putin nechce riskovať cestu do Mexika, kde by mohol skončiť „v putách“. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.

Sú vďační za pozvanie

„Dostali sme takéto pozvanie a sme za to mexickej strane vďační,“ povedal pre platformu RTVI Aleksander Ščetinin, ktorý pracuje ako vedúci latinsko-amerického odboru na ruskom ministerstve zahraničných vecí.

Dodal, že Putin vymenoval vyslanca, ktorý bude zastupovať Rusko na tomto podujatí. Ščetinin nešpecifikoval dôvody, prečo Putin odmietol cestu do Mexika, ale povedal, že Moskva údajne „koná v súlade so zavedenými protokolárnymi postupmi a záväzkami“ ruského vodcu.

Nedávno bol v Mongolsku

Inaugurácia mexickej prezidentky sa koná 1. októbra. Mexiko v roku 2005 podpísalo Rímsky štatút, čím podlieha jurisdikcii Medzinárodného trestného súdu, ktorý vydal na Putina zatykač.

Šéf Kremľa bol nedávno v Mongolsku, ktoré tiež podpísalo Rímsky štatút. Mongolsko však Putina nezatklo, možno aj pod tlakom toho, že Rusko je jedným z iba dvoch susedov tejto krajiny a je na Moskve výrazne závislé.