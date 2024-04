Boj o Fond na podporu umenia. Na odmietnutie novely zákona vyzýva poslancov vyše 200 mimovládok

Mimovládne organizácie z oblasti kultúry vyzývajú poslancov parlamentu, aby hlasovali proti novele zákona o Fonde na podporu umenia (FPU).

Mimovládky sú presvedčené, že akýkoľvek neodborný, neprediskutovaný a mocensky motivovaný zásah do fungovania fondu môže mať fatálne následky na jeho funkčnosť a následne na fungovanie organizácií, ktoré by po schválení návrhu čelili likvidácii a zániku.

Pod výzvu na odmietnutie navrhovaných zmien sa podpísalo už viac ako 200 organizácií z oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu zo všetkých kútov Slovenska.

Výzva poslancov na odbornú diskusiu

Organizácie súčasne vyzývajú poslancov na odbornú diskusiu postavenú na faktoch a dátach s priestorom pre dotknutý verejnoprávny fond a kultúrnu obec.

„FPU prerozdeľuje verejné zdroje SR, teda peniaze nás všetkých. Dáva ich do rúk najvzdelanejším a najtalentovanejším ľuďom v našej krajine. V týchto dňoch sa v parlamente rozhoduje o tom, či bude FPU financie naďalej prerozdeľovať im, alebo skončia v rukách kamarátov. Dnes o peniazoch na tvorbu a podporu umenia rozhoduje tristočlenná odborná komisia. Po prijatí novely zákona to bude len trinásť vyvolených ľudí,” informoval Ján Mikuš z kultúrneho centra Diera do sveta.

Rozhodovanie o podpore umenia

Podpredseda siete Anténa – sieť pre nezávislú kultúru Boris Meluš vysvetlil, že FPU vznikol práve preto, aby o podpore umenia a kultúry nerozhodovali politici ale rozhodovali odborníci.

„Politici majú nastavovať len systémové rámce obdobne, ako je to v súdnictve, školstve či zdravotníctve. Navrhované zmeny nás vracajú 20 rokov dozadu, keď si žiadatelia často chodili vybavovať podporu priamo za ministrom. Väčšina problémov, ktoré FPU dnes má, vyplýva najmä z jeho finančnej a kapacitnej poddimenzovanosti, o čom sa hovorí už niekoľko rokov,“ uviedol.

Znefunkčnenie fondu

Mimovládne organizácie vo výzve adresovanej poslancom uvádzajú, že plánované zmeny budú mať za následok znefunkčnenie fondu, oslabenie jeho nezávislosti, transparentnosti, ale aj odbornosti.

„Práve zásluhou fondu sa počas svojej takmer desaťročnej činnosti mohla kultúra na Slovensku udržať, rozvíjať a vytvárať nové kultúrne priestory aj na miestach, kde akákoľvek kultúrna ponuka absentovala,“ uvádza sa vo výzve.

FPU je pozitívne vnímaný aj v zahraničí

FPU je podľa mimovládok pozitívne vnímaný aj v zahraničí a je považovaný za príklad dobrej praxe.

„To však neznamená, že tu nie je priestor na jeho zlepšovanie. Samotný fond aj kultúrna obec po zmenách dlhodobo volajú, pričom sú otvorení konštruktívnemu dialógu za účelom zmien prínosných pre všetky zainteresované strany. Zachovanie odbornosti a nezávislosti FPU, jeho komisií a Rady je kľúčové pre kultúru ako takú, a špeciálne pre kultúrne organizácie v regiónoch po celom Slovensku, pre ktoré sú zdroje z FPU často jedinou formou podpory,“ poznamenali.