Bohdanovce nad Trnavou zrevitalizujú park v centre za takmer pol milióna eur

Obec získala na svoj projekt v hodnote 464 tisíc eur nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 427 tisíc eur.
Obec Bohdanovce nad Trnavou si obnoví svoj park v centre. Podľa starostu Ivana Bočka tam vznikne reprezentatívny priestor, ktorý bude slúžiť nielen na oddych, ale aj ako aktívna zóna pre kultúrno-spoločenské podujatia. Jeho súčasťou budú aj pokojné oddychové zóny pre všetky generácie. Bohdanovce nad Trnavou získali na tento svoj projekt v hodnote 464 tisíc eur nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 427 tisíc eur.

Ešte pred začiatkom prác na samotnej revitalizácii parku prebehne výrub stromov so zhoršeným zdravotným stavom. Obec v súčasnosti finišuje s prípravami podkladov pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa. „So samotnou realizáciou by sme chceli začať v prvej polovici tohto roka. Uvidíme, ako dopadne verejné obstarávanie, ale predpokladáme, že práce bude možné dokončiť za tri – štyri mesiace,“ povedal starosta Ivan Bočko. Súčasťou vynoveného parku bude dažďová záhrada, ktorá bude akumulovať dažďovú vodu z časti strechy kultúrneho domu, kvetinové záhony, menšie pódium, tradičný parkový mobiliár či mlatové chodníky.

Dominantným prvkom priestoru parku budú, samozrejme, stromy, ktoré budú doplnené výsadbou nízkych krovitých skupín, trvaliek a vertikálnej zelene, plochy trávnikov budú kompletne obnovené. Navrhnutá je výsadba 25 stromov, prevažovať budú javory, ale sadovnícky návrh ráta aj s lipami, čremchou obyčajnou, okrasnou jabloňou a pagaštanom.

Obec Bohdanovce nad Trnavou pripravovala revitalizáciu parku dva roky. Dnes má k dispozícii projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a aj podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

