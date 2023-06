Blízko obce Obid zahynuli pri dopravnej nehode dvaja mladí ľudia, Octaviu po zrážke s druhým autom odhodilo do stromu

Náraz do stromu neprežil 28-ročný vodič, ani 22-ročná spolujazdkyňa. Nehoda sa stala v blízkosti obce Obid, v smere zo Štúrova do Gbeliec. Novozámocká polícia prijala oznámenie o nehode krátko pred polnocou.

Muž, ktorý riadil vozidlo Škoda Octavia prešiel do protismeru, kde narazil do vozidla Ford Mondeo. Následne ho odhodilo do stromu.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre o tom informovalo na sociálnej sieti. Okolnosti, príčinu i mieru zavinenia nehody polícia vyšetruje.

„Polícia vyzýva vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a vlastnostiam vozovky, ktorá je v týchto daždivých dňoch prevažne mokrá a zašpinená od blata z polí,“ apeluje polícia.