Vstup do Únie priniesol Slovensku množstvo benefitov, podľa Blanára sme členom silnej európskej rodiny

Vstup do Európskej únie (EÚ) priniesol Slovensku množstvo benefitov, ktoré obyvatelia naplno využívajú. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ.

Štyri základné slobody EÚ

„Získali sme významnú podporu eurofondov – k dnešnému dňu v objeme takmer 30 miliárd eur, prostredníctvom ktorých sme do našich regiónov priniesli stovky konkrétnych projektov,“ uviedol Blanár a dodal, že životy slovenských občanov, podnikateľov a firiem každý deň uľahčujú štyri základné slobody EÚ, a teda voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

„Výhodou je viac pracovných príležitostí, používanie jednotnej meny, možnosť slobodne cestovať a v rámci programov na podporu vzdelávania, ako je napríklad Erasmus, tiež študovať a získavať skúsenosti v zahraničí. Túto príležitosť už využilo viac ako 40-tisíc slovenských študentov,“ spomenul Blanár, podľa ktorého je EÚ jedinečným mierovým projektom.

Člen silnej európskej rodiny

Šéf rezortu diplomacie pripomenul, že Slovensko je už 20 rokov plnohodnotným členom EÚ a spolu s ostatnými členskými štátmi zdieľajú hodnoty, akými sú mier, sloboda, demokracia a rešpekt voči rozmanitosti. Minister súčasne odmietol spochybňovanie členstva Slovenska v EÚ.

„Sme členom silnej európskej rodiny a áno, v každom spoločenstve sa vyskytnú problematické veci, no treba ich riešiť vo vzájomnom dialógu, riešiť i témy, ktoré sú ťažšie, ale dôležité pre jej budúcnosť, a nezabúdať pritom na silné mierové základy, za ktoré získala EÚ v roku 2012 Nobelovu cenu za mier,“ vyhlásil Blanár. Pripomenul tiež, že cesta Slovenska do EÚ nebola jednoduchá.

„Cesta, ktorú sme prešli, je dôkazom, že sa vieme postaviť za svoje záujmy. Práve preto sa dnes chceme zároveň podeliť o svoje skúsenosti a pomôcť v procese integrácie či už krajinám západného Balkánu, alebo našim východným susedom,“ uviedol Blanár a vyhlásil, že SR podporuje rozširovanie EÚ o nové členské štáty. Je však podľa neho nutná dôsledná príprava EÚ prostredníctvom dialógu členských krajín.

Blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu

Blanár ďalej potvrdil, že ambíciou SR je upozorňovať na témy, v ktorých vidia nedostatky. V problémoch ako nelegálne migrácia alebo či situácia v poľnohospodárstve chce byť SR aktívnym účastníkom v európskych rozhodovacích procesoch.

Minister prízvukuje, že SR bude naďalej suverénnym členom EÚ, ktorý podporí spoločné európske riešenia, ale ktorý bude predovšetkým presadzovať svoje národné záujmy. V tejto súvislosti Blanár pripomenul blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu.

„Práve tým, akých poslancov si zvolíme do europarlamentu, priamo rozhodujeme o tom, ako budú Slovensko zastupovať a ako budú schopní napĺňať naše národnoštátne záujmy v rámci politík EÚ,“ doplnil Blanár a avizoval, že rezort diplomacie pripravilo aj niekoľko aktivít, ktorých cieľom je priblížiť EÚ bližšie k ľuďom.

Súčasťou sú napríklad diskusie so študentmi vysokých škôl či medzinárodná konferencia so zameraním na zhodnotenie členstva SR v EÚ, ktorá sa uskutoční 2. mája 2024 na pôde ministerstva.