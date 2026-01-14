Blanár sa rozlúčil s veľvyslancom Spojených štátov, Gautam A. Rana dosiahol v rámci spolupráce SR a USA viacero míľnikov

Gautam A. Rana sa ako veľvyslanec zaslúžil o posilnenie spolupráce SR a USA v oblasti obrany a energetiky. Uviedol to minister zahraničných vecíJuraj Blanár (Smer-SD), ktorý v utorok prijal na rozlúčkovom stretnutí mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojených štátov amerických na Slovensku Gautama Ranu.
Blanár pri príležitosti ukončenia pôsobenia Ranu na Slovensku zdôraznil, že slovensko-americké vzťahy sú dlhodobo založené na vzájomnom rešpekte, spojenectve a praktickej spolupráci v oblastiach, ktoré sú významné z pohľadu bezpečnosti a prosperity.
Strategické rozhodnutia slovenskej vlády
Minister ocenil, že Gautam Rana za tri a pol roka vo svojej funkcii dosiahol viacero významných míľnikov, ktoré posilnili strategický charakter vzťahov medzi SR a USA. Vyzdvihol najmä spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti a energetike.
Spomenul prípravu medzivládnej dohody o výstavbe jadrového zdroja americkou spoločnosťou Westinghouse, ktorej podpis sa uskutoční o tri dni vo Washingtone. Veľvyslanec v tomto zmysle ocenil strategické rozhodnutia slovenskej vlády, ktoré boli za uplynulý čas v oblasti energetiky prijaté.
Rezort diplomacie priblížil, že Spojené štáty sú pre Slovensko druhým najväčším mimoeurópskym obchodným partnerom. Ročný vzájomný obrat je na úrovni šesť miliárd eur. Dominantnou vývoznou komoditou Slovenska do USA sú pritom automobily. Ministerstvo pripomenulo, že Slovensko-americké bilaterálne vzťahy boli v roku 2020 povýšené na úroveň strategického dialógu.
Dodržiavanie medzinárodného práva
„Naše veľvyslanectvo SR vo Washingtone spolupracuje s ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov na príprave ďalších spoločných stretnutí a rovnako máme záujem o ďalšie kolo Strategického dialógu SR a USA. Sústredíme sa nielen na aktivity v ekonomickej či investičnej oblasti, ale vedieme tiež dialóg v zásadných témach týkajúcich sa aktuálneho geopolitického vývoja,“ povedal Blanár a doplnil, že Gautam Rana ho informoval o pozíciách USA v súvislosti so situáciou Ukrajiny, Venezuely či Grónska.
Blanár súčasne potvrdil konzistentnú pozíciu vlády a záväzok SR v nevyhnutnosti dodržiavania medzinárodného práva a princípov Charty Organizácie Spojených národov (OSN). Zdôraznil, že pre SR, a aj iné menšie krajiny, je dodržiavanie medzinárodného práva fundamentálne, obzvlášť teraz, keď svet čelí erózii medzinárodného práva a mení sa geopolitika.
Blanár ocenil aktivity Gautama Ranu
„Preto odmietame akýkoľvek dvojaký meter a vyzývame veľmoci a medzinárodné spoločenstvo dodržiavaniu medzinárodných pravidiel,“ zdôraznil Blanár. Veľvyslancovi súčasne potvrdil ambíciu Slovenska stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN pre roky 2028 – 2029.
Blanár na záver stretnutia ocenil aktivity Gautama Ranu aj v oblasti takzvanej mäkkej diplomacie. Tá, ktorá prináša výmenu vedcov v rámci Fulbrightovej komisie a umožňuje pokračovanie úspešného študentského programu Work and Travel.
Minister mu poprial veľa úspechov v jeho ďalšom osobnom aj profesionálnom pôsobení a poďakoval za jeho osobný prínos k rozvoju bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a USA.