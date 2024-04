Blaha nepovažuje otázku obsadenia postu predsedu parlamentu v súčasnosti za kľúčovú. Toto je čistý hoax, vyhlásil na margo špekulácii o zmenách na ministerských postoch

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) nepovažuje otázku obsadenia postu predsedu parlamentu v súčasnosti za kľúčovú. Uviedol to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12.

Blaha vidí dva varianty

Reagoval tak na situáciu, ktorá vznikla zvolením už bývalého predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (predseda strany Hlas-SD) za prezidenta, a tiež vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica, že by chcel na čele parlamentu predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka (Fico to uviedol v relácii RTVS Sobotné dialógy, 13. apríla – pozn. SITA).

Podľa Blahu jestvujú dva varianty. Jedným z nich je rešpektovanie koaličnej zmluvy, a to že by si tento post ponechá Hlas. Pellegrini sa v minulosti vyjadril, že by ho na čele NR SR mohol nahradiť minister investícií Richard Raši alebo ministerka hospodárstva Denisa Saková (obaja Hlas-SD).

Špekulácie o zmenách na ministerských postoch

Druhou možnosťou je podľa Blahu to, že Hlas bude veľkorysý a prenechá funkciu predsedu parlamentu tretiemu koaličnému partnerovi, ktorý aktuálne nedisponuje žiadnou z najvyšších ústavných funkcií.

Poznamenal, že Smer ako víťaz volieb bol pri kreovaní vládnej koalície veľkorysý, keďže strana Hlas dostala rovnaký počet ministerstiev ako Smer, ktorý voľby vyhral. Dodal ale, že toto je primárne medzi SNS a Hlasom a pokiaľ sa oni nedohodnú, zmeny nebudú.

„Toto je čistý hoax,“ deklaroval Blaha na margo medializovaných špekulácií o tom, že by mohli nastať zmeny na niektorých ministerských postoch.

Ambície Danka rastú

Poslanec parlamentu Jozef Hajko (Kresťanskodemokratické hnutie) sa vyjadril, že očakávajú, že sa nový predseda NR SR riadne ujme svojej funkcie a bude riadiť parlament tak, aby riadne fungoval a prijímal zákony.

„Čo sa týka Andreja Danka, tie jeho ambície rastú z mesiaca na mesiac,“, uviedol Hajko v reakcii na to, či by Danko mohol byť predsedom parlamentu. Vníma to ako nebezpečný jav.