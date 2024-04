Blaha a Ódor si vymieňajú tvrdé odkazy: Slovná prestrelka pre neúčasť veľvyslancov EÚ na Slavíne graduje

Premiér Robert Fico (Smer-SD) a členovia vlády si vo štvrtok položením venca na vojenskom pamätníku Slavín pripomenuli 79. výročie oslobodenia Bratislavy.

Fico poďakoval veľvyslancom Ruskej federácie, Bieloruska, Kazachstanu a Azerbajdžanu, ktorí sa na kladení vencov zúčastnili. Zároveň ho však mrzelo, že neprišiel nikto z pozvaných veľvyslancov členských štátov Európskej únie.

Blaha hovorí o strašnej hanbe

Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) označil za „strašnú hanbu“ a za nedôstojné, že európski veľvyslanci neprišli na Slavín a nedokázali vyjadriť svoj odpor voči fašizmu.

„Každý si môže vybrať, na koho strane stojí. Na strane fašistov alebo na strane osloboditeľov. My si s hlbokou úctou každý rok pripomíname oslobodenie hlavného mesta Bratislavy 4. apríla, pretože sa hrdo hlásime k protifašistickej tradícií,“ napísal Blaha na sociálnej sieti Telegram.

„Nenávisť voči ruskému národu je pre nich silnejšia ako protifašistická tradícia. Považujem to za hanebné. Nikto si v druhej svetovej vojne nevytrpel toľko, čo Rusi. Taká je historická pravda,“ uviedol tiež politik Smeru.

Podľa Ódora sa veľvyslanci nemajú fotiť s agresorom

Na príspevok Blahu, v ktorom označil za strašnú hanbu, že žiaden z veľvyslancov krajín Európskej únie sa nezúčastnil na kladení vencov, zareagoval bývalý predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor.

„Strašná hanba je, že sa od nás postupne odvracajú všetky krajiny Európskej únie. Jediné dve krajiny, s ktorými si slovenský predseda vlády pripomenie oslobodenie Bratislavy, sú Rusko a Bielorusko. Bratislavu však oslobodzovali aj ukrajinskí vojaci a poraziť nacistické Nemecko sa podarilo aj vďaka mnohým ďalším krajinám,“ píše v úvode svojho príspevku Ódor.

„Strašná hanba je aj fakt, že svet si dnes pripomína 75. výročie vzniku Severoatlantickej aliancie (NATO) a slovenský premiér dnes stojí po boku ruského a bieloruského veľvyslanca. Všetci ostatní veľvyslanci vedia veľmi dobre rozlíšiť, kto je na Ukrajine agresor a s kým by sme sa špeciálne v tento deň nemali stretávať a fotiť,“ pokračoval ďalej Ódor.

„A strašná hanba je aj to, že Robert Fico ťahá Slovensko do čoraz väčšej medzinárodnej izolácie. Česi s nami zrušili spoločné rokovanie vlád, zhoršili sme si vzťahy s našimi ďalšími susedmi Poľskom, či Ukrajinou a francúzsky prezident Emmanuel Macron otvorene hovorí, že náš premiér má blízko k Rusku. Na medzinárodnej úrovni sa dostávame na úroveň Orbánovho režimu, na ktorý pozerajú všetci v EÚ cez prsty. To je strašná hanba, pán Blaha,“ uzavrel svoj príspevok Ódor.

Ódor ako spiaci agent progresívcov

Odpoveď Blahu nedala na seba dlho čakať. „Ja vám poviem, čo je strašná hanba, pán Ódor. To, že neviete poďakovať slovanským národom, ktoré nás oslobodili od nemeckej okupácie. To, že obhajujete veľvyslancov EÚ, ktorí šliapu po našej národnej protifašistickej tradícii a opäť kopete do Slovenska,“ povedal politik Smeru.

„Strašnou hanbou je aj to, že na svojej facebookovej stránke ste k svojmu menu vycapili, že ‚premiér‘, aj keď premiérom už nie ste dlhé mesiace. Trápne, nemyslíte?“ podotkol tiež Blaha.

„Mimochodom, premiérom ste boli iba preto, lebo si vás bez akýchkoľvek volieb a mandátu od občanov vybrala podpredsedníčka PS Čaputová. Hrali ste sa na úradníckeho a nadstraníckeho premiéra a pritom ste boli iba spiaci agent PS, ktorý dnes kandiduje za túto judášsku stranu do EP. Podvodník. ‚Unterwasserman‘,„ dodal ďalej Blaha.