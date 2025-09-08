Bizarné zranenie nórskeho kanoniera. Haaland sa stehmi pochválil na sociálnej sieti - FOTO

Útočník by však pravdepodobne nemal chýbať v zostave tímu trénera Stalea Solbakkena.
Erling Haaland
Erling Braut Haaland v drese nórskej reprezentácie počas zápasu Ligy národov medzi Nórskom a Slovinskom v Osle. Foto: archívne, SITA/AP
Hviezda Manchestru City Erling Haaland na sociálnej sieti zverejnila zábery z bizarnej nehody, ktorej výsledkom boli tri stehy pri spodnej pere.

Takto si prípravu na kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá sveta proti Moldavsku nepredstavoval. Duel sa začne v utorok 9. septembra o 20.45 h.

Útočník strelil jediný gól Nórska pri víťazstve v priateľskom zápase nad škandinávskym rivalom Fínskom.

Pomohli mu

Pri príchode do hotela v Osle však došlo k nešťastnej udalosti. Kým vystupoval z autobusu na chodník, stál pri dverách do batožinového priestoru. Tie ho zasiahli do úst, keď sa otvorili.

Rýchlo mu pomohol nórsky tímový lekár Ola Sand a hlavný bezpečnostný poradca Geir Ellefsen, ktorí ho odviedli dovnútra hotela. Haaland mal po nehode krvácajúcu peru.

Neskôr zverejnil fotografiu na sociálnej sieti, na ktorom bola vidieť rana, ktorá skončila s tromi stehmi. „Práve ma zasiahli dvere autobusu. Tri stehy,“ napísal ostrostrelec.

Erling Haaland
Na snímke nórsky futbalista Erling Haaland s bizarným zranením. Foto: Snapchat Erlinga Haalanda

Žarty ho neopustili

Jeden z fanúšikov sa ho opýtal, kto ho udrel. Zmysel pre humor Haaland nestratil a žiadal od priaznivcov len nesprávne odpovede.

Na to ďalší odpovedal menom Martina Ödegaarda – spoluhráča z reprezentácie, avšak kapitána Arsenalu, ktorý je jedným z rivalov Manchestru City.

A útočník odpovedal: „Správne.“

Kvalifikačnú skupinu I vedú bez straty bodu zo štyroch stretnutí práve Nóri. Moldavci sú bez bodu beznádejne poslední.

Haaland by však pravdepodobne nemal chýbať v zostave tímu trénera Stalea Solbakkena.

