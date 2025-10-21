Gašpar: Blaha si symbolicky otvoril šampus a oslavoval, keď nás vylúčili z PES - ROZHOVOR

Aj Strana európskych socialistov (PES) je podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) v nejakom procese zmien a vývoji a takéto hranie sa na to, že členstvo máme pozastavené, potom nie, zase pozastavené, asi neprospieva nikomu.
Smer definitívne vylúčili zo Strany európskych socialistov, Fico hovorí o vyznamenaní, nie o hanbe – VIDEO
„My tvrdíme, že európsky socialisti už dávno neobhajujú to, na princípe čoho vznikli a tie základné hodnotové ciele, ktoré súvisia so sociálnou politikou. V tom pravom slova zmysle, začali sa odkláňať smerom ku neprimeranej obhajobe, teraz nechcem povedať, že ľudských práv, lebo to treba obhajovať, ale obhajobe toho extrémneho pohľadu na pohlavia a na iné témy, ktoré sú s tým spojené. A možno aj gender politiku, pretože keď si pozriete, za čo všetko hlasujú, tak v zásade sú to veci, ktoré poškodzujú aj ekonomiku členských krajín na vrátane Slovenska. Takže ja to nevnímam ako nejakú tragédiu,“ okomentoval Gašpar v rozhovore v Štúdiu SITA vylúčenie strany Smer-SD z „rodiny“ európskych socialistov.
Strana európskych socialistov podľa Fica zlikvidovala autentickú ľavicu a súhlasila by aj s manželstvom medzi mačkami – VIDEO
Gašpar podotkol, že jeho stranícky kolega Ľuboš Blaha si symbolicky otvoril šampus a oslavoval. V strane Smer-SD už majú mať nejakým spôsobom premyslenú aj alternatívu. „Zvažujeme sa pridať ku existujúcim frakciám, alebo dokonca je tu úvaha vytvoriť aj niečo nové,“ hovorí s tým, že politické sily v Európskom parlamente sa preskupujú a hľadajú si spoločný základ, akým spôsobom presadzovať tie svoje myšlienky, svoje hodnoty a svoje ciele.
V Smere-SD uvažujú o začlenení sa do frakcie Patrioti pre Európu, v ktorej napríklad pôsobia Babišovo ANO či maďarský Fidesz, ale aj francúzska strana, ktorej predsedá Marine Le Penová.
„Dnes sa to členenie na extrémnu pravicu, extrémnu ľavicu, na konzervatívca, liberála, z môjho pohľadu trošku stráca, pretože spájajú nás častokrát s tými extrémnymi politikmi, lebo keď my kritizujeme Európsku úniu a kritizujú aj europoslanci z hnutia Republika, ktorá sa označuje na Slovensku za teda nejaký extrémizmus, no tak kritizujeme ju za rovnaké kroky, ktoré Únia robí v neprospech členských krajín a tam nemôžeme hovoriť, že my sa obrazne povedané s Republikou spájame, ale to, že kritizujeme rovnaký zlý krok Európskej únie, to ja považujem ako v poriadku,“ skonštatoval Gašpar.
V rozhovore hovoril aj o tom:
- aký je slovník v slovenskom parlamente
- či na Slovensku vzrastá kriminalita
- koľko bude šetriť štát v rozpočte na rok 2026
- či by mal odstúpiť Pavol Gašpar z čela SIS