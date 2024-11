Spišská Belá hľadá možnosti ďalšieho fungovania Múzea Jozefa Maximiliána Petzvala

Mesto Spišská Belá sa intenzívne zaoberá možnosťami ďalšieho fungovania Múzea Jozefa Maximiliána Petzvala v centre mesta. Potvrdil to pre agentúru SITA jeho primátor Peter Zibura. Šesťdesiatročné múzeum bude totiž od 23. novembra zatvorené na základe rozhodnutia Slovenského technického múzea (STM) v Košiciach, ktorého je pobočkou. Ako vysvetlilo, ide o dôsledok konsolidačných opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky.

Požiadavka na prevádzkovanie múzea

Múzeum v rodnom dome Jozefa Maximiliána Petzvala (1807-1891) v Spišskej Belej, ktorý bol významným matematikom, fyzikom, vynálezcom a priekopníkom v oblasti fotografickej optiky, začalo svoju činnosť v roku 1964. Mestu podľa Ziburu oznámila informáciu o jeho zatvorení generálna riaditeľka STM v Košiciach pri osobnom stretnutí.

„Bola nám predložená požiadavka, či by bol záujem z našej strany a či máme možnosti, aby sme nejakým spôsobom toto múzeum prevádzkovali, pretože jej osobne záležalo na tom, aby toto múzeum pokračovalo ďalej,“ ozrejmil. Samospráva už podľa jeho slov našla nejaké možnosti, tie budú predmetom rokovania s poslancami mestského zastupiteľstva.

Alternatívy pre prevádzku múzea

„Máme viacero alternatív, ktoré by mesto nemuseli stáť veľké finančné prostriedky,“ skonštatoval. Jednou z nich je možnosť dlhodobého nájmu, keď by si mesto múzeum zobralo priamo do správy. Primátor poukázal na to, že samospráva má oveľa širšie možnosti z pohľadu dlhodobého rozvoja danej inštitúcie, môže sa zapájať do rôznych dotačných a grantových výziev.

„Aj z tohto dôvodu pracujeme aj s touto alternatívou. Ak to nebude možné zo strany zriaďovateľa, budeme mať záujem nejakým spôsobom prispieť k prevádzke, aby múzeum mohlo fungovať pre návštevníkov už na budúcu jar,“ uzavrel. Podľa mestského poslanca a zároveň podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja Štefana Bieľaka, ktorý na zatvorenie múzea upozornil, sú jeho prevádzkové náklady na úrovni približne do 14-tisíc eur ročne a mzdové náklady do 18-tisíc eur, vrátane odvodov.

Dôvody zatvorenia múzea

Slovenské technické múzeum v Košiciach bolo podľa tamojšieho námestníka generálneho riaditeľstva pre marketing, prezentáciu a služby Jána Melicha nútené prijať rozhodnutie zatvoriť múzeum v Spišskej Belej po konzultáciách so svojim zriaďovateľom, Ministerstvom kultúry SR. Ako vysvetlil pre SITA, ide o dôsledok konsolidačných opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky.

Medzi nimi je totiž aj zníženie počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zamestnancov podľa Zákonníka práce štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií o 10 percent aj so zodpovedajúcimi osobnými výdavkami. STM zároveň informovalo, že rovnako je od takmer polovice novembra zatvorený aj kaštieľ v Budimíre. Do konca roka bude z personálnych dôvodov tiež uzatvorené Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve spolu s národnou kultúrnou pamiatkou Hámor v Medzeve.

Expozícia v múzeu

V múzeu v Spišskej Belej sa nachádza expozícia s názvom Fotografická a kinematografická technika, ktorá prezentuje život a dielo J. M. Petzvala i jeho brata Ota. Ponúka informácie o kinematografickej technike od camery obscury po prvú fotografiu (1826), a oboznamuje s vývojom fotografickej optiky a techniky.

Návštevníci v nej nájdu aj unikátnu celolokovú repliku daguerrotypického prístroja firmy Voigtländer & Sohn s portrétovým objektívom. Ten J. M. Petzval v roku 1840 prepočítal ako prvý na svete, jeho objav bol predznamenaním obrovského rozvoja fotografickej techniky. Expozícia pripomína počiatky vzniku fotografie, vystavené fotografické prístroje mapujú ich vývoj do súčasnosti.

„Unikátna Krügenerova detektívna komora v podobe knihy či panorámy dobového fotoateliéru zo začiatku 20. storočia a fotokomory zo 70. rokov 20. storočia efektne dopĺňajú exkluzívnu expozíciu,“ informuje na svojej internetovej stránke STM.