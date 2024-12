Legenda sa vracia po dlhej pauze. Čelí však aj kritike z radov bývalých kolegov - FOTO, VIDEO

Už počas najbližšieho víkendu sa Američanka Lindsey Vonnová opäť postaví na štart pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Štyridsaťročná plavovláska však nemá za sebou jednoduchú cestu. V SP ju čaká prvý štart od januára 2019.

Nebolo to tak, že jedného dňa šla do nemocnice, nechala si dochrámané koleno vymeniť za titánové a potom sa rozhodla pre návrat na súťažné svahy. Osemdesiatdvanásobná víťazka pretekov SP si prešla dlhým procesom, ktorý zahŕňal niekoľko menších aj väčších operácií kolena.

Nechýbali starostlivé konzultácie s lekármi z celého sveta a tiež mesiace testovania na Novom Zélande, v Rakúsku či americkom Colorade. Chcela totiž zistiť, ako bude jej telo a nové koleno reagovať na extrémnu záťaž vo veku 40 rokov.

View this post on Instagram

Prišla však chvíľa, keď sa prvýkrát po takmer šiestich rokoch opäť postaví na štart, vo švajčiarskom St. Moritzi ju v sobotu 21. aj nedeľu 22. decembra čaká superobrovský slalom.

Už má dosť toho, ako sa jej okolia pýta, prečo sa vracia do seriálu ako štyridsiatnička a v mimoriadne nebezpečných disciplínach ako zjazd a super G.

„Nejde o emotívne rozhodnutie, spravila som si veľký prieskum. Viem, že si ľudia myslia, že som blázon. Ale v skutočnosti som veľmi rozumná. Podstúpila som niekoľko operácií, takže niečo o tom viem. Poznám mnoho doktorov a viedla som s nimi veľa debát,“ prezradila Vonnová.

Rozprávala sa aj s extrémnym lyžiarom Chrisom Davenportom.

„Tiež má čiastočne nahradené koleno a lyžuje tak 150 dní v roku. To mi dodalo mnoho sebavedomia,“ pokračovala.

Väčšinu lekárskych rád dostala od ortopedického chirurga Toma Hacketta, ktorý jej operoval kolená aj ruku a spolupracuje s americkým lyžiarskym tímom.

„Bol mojím sprievodcom. Pomohol mi pri rozhovoroch s lekármi z celého sveta, aby som sa uistila, že sú tí správni ľudia. Veľa lekárov mi povedalo, že by ma mohli opraviť a zlepšiť. Ale vo všeobecnosti to nie je pravda,“ pokračovala rodáčka zo St. Paul v americkej Minnesote.

View this post on Instagram

Na ceste za návratom sa nestretla len s pozitívnymi reakciami. Paradoxne, mnoho negatívnych mala zo strany niekdajších profilyžiarov.

Podľa dvojnásobnej olympijskej víťazky Michaely Dorfmeisterovej by „Vonnová mala navštíviť psychológa“ a v rakúskej televízii poznamenala: „Chce sa zabiť?“ Niekdajší rakúsky velikán zjazdu Franz Klammer povedal, že sa „úplne zbláznila“.

Štvornásobný celkový šampión seriálu Pirmin Zurbriggen sa tiež pridal k pochybovačom. Pre švajčiarsky bulvárny plátok Blick povedal, že „Vonnová si môže svoje umelé koleno roztrhať na kusy. A to takým spôsobom, že už nikdy nebude schopná robiť nejaký šport“.

„Mám pocit, že v posledných rokoch nerozpoznala zmysel a účel svojho ďalšieho života. Pravdepodobne trpela tým, že už nie je oslavovanou šampiónkou,“ povedal.

Američanka sa po jeho komentároch nezdržala a na sociálnych sieťach reagovala.

„Už ma dosť unavuje, keď ľudia predpovedajú negatívne veci o mojej budúcnosti. Stali sa z nich všetci lekári a ja o tom len neviem? Hovoria totiž, akoby vedeli viac ako najlepší lekári na svete,“ napísala na platforme X.

You know, I’m getting pretty tired of people predicting negative things about my future. It’s enough now. Bernard, Sonja and now Primin… is there a reason all former Swiss skiers think this way? Did they all become doctors and I missed it, because they talk like they know more…

V neprospech Vonnovej hovorí pohľad do histórie, keďže ešte žiadna žena staršia ako 34 rokov nevyhrala preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. U mužov je to iné, napríklad John Clarey sa na pódiu dostal v januári 2023 ako 42-ročný.

„Nie som prvá, ktorá môže uspieť aj vo vyššom veku. Možno len ako prvá žena v zjazdovom lyžovaní. Simone Bilesová je dokonalým príkladom toho, že sa to dá aj vo vyššom veku. A to ešte nie je ani taká stará,“ myslí si americká lyžiarka.

After multiple knee surgeries and a five-year retirement, Lindsey Vonn is set to make her World Cup return this weekend 👏

And she isn’t letting her age or criticism stand in her way 💪 pic.twitter.com/eOmZIovATp

— espnW (@espnW) December 19, 2024