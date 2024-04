Bicykel si nemusíte poisťovať pre prípad krádeže – všetko máte kryté v rámci poistenia domácnosti. Dokonca aj škody, ktoré spôsobíte iným ako cyklista

Výrazné oteplenie spôsobilo, že ľudia vytiahli bicykle skôr ako po minulé roky a naplno sa rozbehla cyklistická sezóna. Cyklistika je už na Slovensku takmer rodinný šport a bicykel je bežnou športovou výbavou každej rodiny. Vedia to aj zlodeji, ktorí si urobili z krádeží výhodný biznis. Slováci totiž kupujú čoraz drahšie bicykle s lepšou výbavou. Niet divu, že sú častým predmetom záujmu zlodejov. Nezabúdajte, že bicykel je poistením krytý v rámci poistenia domácnosti a máte krytú dokonca aj krádež bicykla z balkóna. Tu sú rady, ako si zabezpečiť bicykle pred zlodejmi a ako zmierniť škody, ktoré spôsobí cyklista svojou jazdu na zdraví či majetku iných.

„Ak klient vlastní výnimočný a hodnotný model, odporúčame uviesť ho pri dojednávaní poistenia ako samostatný predmet, hoci to pre klientov nie je povinné. Jednoznačná identifikácia bicykla však výrazne pomôže pri zabezpečení poistného plnenia v prípade poškodenia,“ hovorí Zdeněk Hruška, manažér poistenia majetku a zodpovednosti UNIQA.

Podmienkou zaplatenia škody je policajná správa o krádeži a splnení spôsobu zabezpečenia priestorov, v ktorých bol odcudzený bicykel uskladnený.

Bicykel uložený doma alebo v pivnici

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že bicykel, rovnako ako všetky športové potreby, je automaticky poistením krytý v poistení zariadenia domácnosti. Poisťovne pri odškodnení rozlišujú, či bicykel zmizol priamo z bytu či domu alebo z pivníc či garáží, ktoré sa nachádzajú mimo priestoru domácnosti.

Ak bicykel ukradnú z priestorov bytu či domu, UNIQA nemá stanovený žiadny limit plnenia, teda bicykel alebo bicykle sú kryté do stanovenej poistnej sumy za zariadenie domácnosti.

V mimobytových priestoroch patriacich k bytu , resp. vo vedľajších stavbách pri rodinných domoch je poistné krytie maximálne do 20 % z poistnej sumy za zariadenie domácnosti, pričom konkrétnu vyplatenú sumu stanovujú poistné podmienky.

Do limitu plnenia je poistením krytý aj bicykel, ktorý máte uložený na balkóne patriacom k bytu. Spodná časť balkónu však musí byť minimálne 2,5 m nad úrovňou okolitého terénu.

„Priemerná poistná suma za zariadenie domácnosti sa pohybuje okolo 20 – 30 tis EUR, poistné krytie max do 20 % sumy pri odcudzení bicykla z mimobytových priestorov teda v takomto prípade úplne pokrýva náklady na úhradu za drahší bicykel,“ hovorí Zdeněk Hruška, manažér pre poistenie majetku a zodpovednosti UNIQA.

V rámci poistného plnenia poisťovňa uhradí klientovi náklady, ktoré vynaložil na zakúpenie nového bicykla rovnakého typu a parametrov, aké mal odcudzený bicykel. V obidvoch prípadoch je však podmienkou poistného krytia splnenie požadovaného spôsobu zabezpečenia priestorov, v ktorých sa bicykel/bicykle nachádzajú.

Pozor na zabezpečenie – nie je zámok ako zámok

Aj keď je bicykel automaticky zahrnutý v rámci poistenia domácnosti v poistnom krytí, treba myslieť na správne zabezpečenie proti krádeži, ktoré je pri poistnom plnení rozhodujúce. Zdeněk Hruška z UNIQA preto radí:

Základnou podmienkou na uplatnenie si nároku na odškodnenie za ukradnutie bicykla je prekonanie zmluvne dohodnutého spôsobu zabezpečenia stanoveného poisťovňou. Ak sa páchateľ dostal k bicyklu do priestoru cez zámok, ktorý nespĺňa zmluvne stanovené parametre zabezpečenia, poisťovňa nemusí vzniknutú škodu preplatiť v plnej výške.

Mimobytové priestory ako garáž a pivnica, v ktorých skladujete bicykle, by mali mať optimálne plné steny (murované, drevené, železné). Uzamykací systém vstupných dverí do týchto priestorov musí spĺňať prvky zabezpečenia stanovené poistnými podmienkami v závislosti od výšky poistného limitu.

V prípade poistenia mimo domu s územnou platnosťou Európa (napr. pri ubytovaní v hoteli či v internáte) sa však predpísané zabezpečenie nevyžaduje. Klient totiž nemá dosah na spôsob zabezpečenia v týchto priestoroch. Tu postačuje policajná správa, z ktorej bude evidentné, že došlo k prekonaniu prekážky (prekonané dvere, okná, prípadne zámok). To isté platí aj v prípadoch, ak bicykel ukradnú v meste a na miestach určených k odkladaniu, keď bol bicykel uzamknutý k stojanu. Odcudzenie bicykla mimo miesta poistenia je kryté na limit 5% alebo 10% z poistnej sumy za zariadenie domácnosti (podľa toho, aký balík si poistenia si klient zvolí).

Pokazený bicykel a cykloasistencia

Pre prípady porúch alebo nehôd odporúčame pripoistiť si v rámci poistenia domácnosti cykloasistenciu. Odborníci v takom prípade pomôžu s opravou bicykla na mieste a pokiaľ to nie je možné, dopravia pokazený bicykel zdarma do servisu až vo vzdialenosti do 50 km, opravia závady až do výšky 200 EUR a bicykel do vyzdvihnutia zadarmo uschovajú.

Bicykel na dovolenke

Poistná ochrana z poistenia domácnosti sa vzťahuje na odcudzenie bicykla kdekoľvek v Európe. Potrebná je vždy policajná správa o odcudzení a prekonaní zabezpečenia.

UNIQA poskytuje poistné krytie aj pre bicykle prevážané autom, a to na Slovensku aj v Európe. Nerozlišuje sa, či sú na strešnom alebo zadnom nosiči. Poistenie platí v dobe od 6 do 22 hodín.

Ak je vozidlo prevážajúce bicykle poistené havarijne s dodatkovým pripoistením batožiny, vzťahuje sa havarijné poistenie aj na poškodenie alebo zničenie bicyklov pri nehode, alebo napríklad pri podjazde pod nízkym viaduktom a pod. Havarijné poistenie však nechráni bicykle proti krádeži.

Poistenie hradí aj škody, ktoré spôsobíte jazdou na bicykli

Nezabúdajte, že v rámci poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti máte poistené aj škody na zdraví či majetku, ktoré spôsobíte ako cyklista svojou jazdou. Poistenie platí nielen doma, ale na území celého sveta s výnimkou USA, Kanady a Austrálie. Tu sú prípady z nehôd cyklistov, ktoré eviduje UNIQA:

Náš klient zavinil zrážku s iným cyklistom. Následkom kolízie nebolo len poškodenie bicykla, ale aj zlomenina hornej končatiny, ktorú utrpel druhý cyklista.

Riešili sme tiež prípad nehody dvoch motorových vozidiel, ktoré sa zrazili v dôsledku snahy vyhnúť sa cyklistovi, ktorý im náhle prešiel cez cestu.

Detskí cyklisti veľmi často spôsobujú škody na odstavených vozidlách, do ktorých nechtiac narazia, takisto evidujeme prípady, keď deti narazili bicyklami do presklených častí dverí domu napr. u susedov.

Mali sme prípad cyklistu, ktorý pri jazde narazil do chodca a spôsobil mu škodu na zdraví

Z poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti sa hradia aj škody, ktoré cyklisti spôsobia, ak zrazia napr. psa. Poisťovňa hradí v takom prípade náklady na veterinárne ošetrenie, prípadne náklady na náhradu za psa, ak následkom nehody zahynie. UNIQA eviduje dokonca udalosť zo stretu cyklistu v plnej rýchlosti so splašeným koňom.

