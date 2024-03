Bezdymové zariadenia ani ich náplne nepatria do bežného odpadu

Spoločnosť Philip Morris zbiera použité náplne a zariadenia a po novom uvádza do predaja aj repasované modely

Záujem o bezdymové alternatívy medzi dospelými fajčiarmi, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet, naďalej výrazne rastie. Ako nakladať s likvidáciou zariadení po skončení životnosti alebo použitých náplní s cieľom minimalizovať vplyv týchto výrobkov na životné prostredie sa zaoberajú programy opätovného použitia spoločnosti Philip Morris. Vďaka tomu teraz v Českej republike a na Slovensku ponúka repasované zariadenia IQOS ILUMA Refreshed, ktoré zároveň spĺňajú najvyššie kritériá kvality.

Foto: PMI

„Ponuka repasovaných elektronických zariadení je ďalším dielikom v mozaike našich aktivít v oblasti udržateľnosti. Nejde nám len o vplyv samotných výrobkov na životné prostredie, ale aj o to, čo sa s nimi stane po skončení ich životnosti. Rad IQOS ILUMA Refreshed predstavuje renovované, už použité zariadenie, ktoré používateľ odovzdal na jednom z necelej stovky zberných miest,“ hovorí Roman Grametbauer, manažér pre udržateľnosť spoločnosti Philip Morris. „Všetky zariadenia, ktoré nám zákazníci prinesú sa v recyklačnom centre starostlivo skontrolujú a roztriedia. Tie neopraviteľné sú rozobrané a následne recyklované. Zariadenia, ktoré sú vhodné na obnovu či opravu, využijeme v súlade s prísnymi normami pre kvalitu a bezpečnosť na repasovanie a následný predaj. Od samotného spätného odberu elektrozariadení na recykláciu sa tak teraz posúvame k novému modelu, ktorý je zameraný aj na opätovné použitie našich výrobkov,“ dodáva Grametbauer. Program obnovy elektrozariadení je súčasťou projektu CIRCLE. Pri zariadeniach vhodných na opätovné použitie dochádza napríklad k výmene chybných dielov alebo k výmene batérie, ak má zníženú kapacitu.

Foto: PMI

Celé zariadenie je vyčistené, dezinfikované a vyleštené, a samozrejmosťou je aktualizácia firmvéru. Repasované zariadenia, označené na svojom vonkajšom balení samolepkou „Refreshed“, idú následne do predaja na vybraných miestach za zvýhodnenú cenu. Rovnako ako všetky ostatné bezdymové produkty je aj IQOS ILUMA Refreshed určená výhradne dospelým užívateľom či fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení. Spoločnosť Philip Morris v Česku a na Slovensku ponúka nielen spomínané programy na zber a využitie elektronických zariadení, ale aj ich náplní. Tie môžu používatelia zbierať a odovzdávať do zberných boxov, ktoré sú umiestnené vo všetkých predajniach IQOS.

Foto: PMI

„Pre zber použitých tabakových náplní sme v roku 2022 odštartovali pilotný projekt, ktorý predčil naše očakávania. Počas minulého roka sme potom od našich užívateľov vyzbierali do našich zberných boxov celkovo 26,5 ton materiálu, z toho 15,4 ton v Česku a 11,1 ton na Slovensku,“ hovorí Karolina Nováková, manažérka produktovej udržateľnosti spoločnosti Philip Morris. „Zároveň intenzívne pracujeme na jeho praktickom využití. Na Slovensku spolupracujeme so spoločnosťou EcoButt, ktorá naše vyzbierané bezdymové náplne spracováva na pelety, ktoré sú potom využívané ako spojivo pre asfaltové zmesi. Prvá cesta na svete s prímesou tohto recyklátu vznikla v slovenskom Žiari nad Hronom v roku 2022. Spolupráca so spoločnosťou EcoButt sa teraz reálne rysuje aj v Českej republike, navyše tu prebieha spolupráca s VUT Brno alebo pražským ČVUT na výskume ďalšieho spracovania týchto náplní,“ dodáva Nováková.

