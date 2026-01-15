Bez dodatočného financovania sa potravinová pomoc v Sudáne minie koncom marca. OSN varuje pred hladomorom

Podľa OSN čelí v krajine akútnej potravinovej neistote viac než 21 miliónov ľudí, teda takmer polovica jej obyvateľstva.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Sudan
Vrecia s telami obetí takmer trojročnej občianskej vojny v Sudáne, pre ktorú hrozí krajine hladomor. Foto: AP Photo/Marwan Ali
Organizácia Spojených národov (OSN) vo štvrtok varovala, že ak sa nepodarí zabezpečiť nové financovanie, potravinová pomoc v Sudáne sa minie do konca marca.

„Do konca marca vyčerpáme naše zásoby potravín v Sudáne,“ uviedol Ross Smith, riaditeľ Svetového potravinového programu (WFP) pre núdzové situácie. „Bez okamžitého dodatočného financovania zostanú milióny ľudí v priebehu niekoľkých týždňov bez životne dôležitej potravinovej pomoci,“ dodal.

Sudán sužuje takmer trojročná občianska vojna medzi armádou a polovojenskými jednotkami RSF, ktorá si vyžiadala desiatky tisíc obetí a 11 miliónov vysídlených.

Podľa OSN čelí v krajine akútnej potravinovej neistote viac než 21 miliónov ľudí, teda takmer polovica jej obyvateľstva. Minulý rok potvrdila OSN hladomor vo viacerých oblastiach Sudánu vrátane viacerých utečeneckých humanitárnych táborov pre vysídlené osoby.

