Bez americkej pomoci bude mať Rusko nad Ukrajinou zbrojnú prevahu desať k jednej, varuje generál

Zbrojná prevaha Ruska voči Ukrajine sa v priebehu týždňov zvýši na 10:1, ak Kongres Spojených štátov čoskoro nenájde spôsob, ako schváliť dodanie viac munície a zbraní Kyjivu. Kongres na to v stredu upozornil hlavný veliteľ Velenia americkej armády v Európe Christopher Cavoli.

Prevaha päť ku jednej

V súčasnosti je ruská prevaha päť ku jednej, povedal generál.

„Rusi vypália na Ukrajincov päťkrát toľko delostreleckých granátov, ako sú Ukrajinci schopní vystreliť späť. To sa okamžite zvýši na 10 ku jednej v priebehu niekoľkých týždňov. Nehovoríme o mesiacoch. Nehovoríme hypoteticky,“ vyjadril sa.

Cavoli poznamenal, že prísun 155-milimetrových delostreleckých granátov z USA je životne dôležitá vec. „Najväčším zabijakom na bojisku je delostrelectvo. Vo väčšine konfliktov, ale v tomto určite. A ak by došlo Ukrajine, stalo by sa to preto, lebo sme prestali dodávať – pretože my dodávame najväčší podiel,“ vysvetlil.

Varovania predstaviteľov americkej obrany

Ruská vlastná výroba rakiet vzrástla a každých pár dní môže podniknúť rozsiahle útoky. Cavoli upozornil, že ak sa ukrajinské zásoby protivzdušnej obrany vyčerpajú, „tieto útoky by absolútne ochromili ekonomiku a občiansku spoločnosť, ako aj armádu Ukrajiny“. „Ich schopnosť brániť svoj terén, ktorý majú v súčasnosti, a ich vzdušný priestor by sa rýchlo vytratila,“ povedal generál.

Podobné varovania podvýboru Snemovne reprezentantov pre obranu neskôr počas dňa predniesli aj ďalší predstavitelia americkej obrany.

Kongres vstupuje do kľúčových týždňov na hlasovanie o pomoci pre Ukrajinu, no neexistuje žiadna záruka, že sa financovanie časom zlepší. Ukrajina začala s prídelmi munície, pretože Kongres odložil schválenie zákona o ďalšom balíku pomoci pre Kyjev vo výške 60 miliárd dolárov.