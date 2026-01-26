Berlín kritizuje Moskvu za neústupčivosť v otázke ukrajinských území

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok kritizoval Rusko za jeho „neústupčivý postoj ku kľúčovej otázke územia“ po minulotýždňových rokovaniach medzi ruskými, ukrajinskými a americkými vyslancami v Abú Zabí.
„To, čo dnes počúvam a čítam, vrátane informácií z rokovaní v Spojených arabských emirátoch (SAE), je len tvrdohlavé trvanie Ruska na zásadnej územnej otázke,“ povedal Wadephul počas návštevy Rigy.
Môžu zlyhať
Wadephul zároveň varoval, že bez posunu zo strany Moskvy sa rokovania môžu výrazne natiahnuť alebo zlyhať. „Ak tu nebude žiadna flexibilita, obávam sa, že rokovania môžu ešte veľmi dlho trvať, alebo v tejto fáze nemusia byť úspešné,“ povedal.
Americké sprostredkovanie rozhovorov privítal, zdôraznil však, že Európa nesmie zostať bokom. „Je jasné, že Európa musí byť pri stole, keď sa rozhoduje o bezpečnostnom usporiadaní nášho kontinentu – a Rusko musí vedieť, že náš záväzok k diplomacii nejde na úkor nášho odhodlania podporovať Ukrajinu,“ vyhlásil.
Zlomový okamih
Nemecký minister zahraničných vecí označil súčasnú situáciu za zlomový okamih. „Ide o rozhodujúci moment pre budúcnosť nášho európskeho kontinentu,“ povedal a dodal, že „skutočné mierové rokovania uvidíme len vtedy, ak Rusko pochopí, že Európa stojí jednotne po boku Ukrajiny“.
Wadephulove vyjadrenia prichádzajú po stretnutiach zástupcov Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov, ktoré sa konali minulý týždeň v Abú Zabí v rámci pokračujúcich diplomatických snáh o ukončenie vojny na Ukrajine. Kľúčovým sporným bodom naďalej zostáva otázka územia, pričom Moskva požaduje medzinárodné uznanie kontroly nad okupovanými časťami Ukrajiny, čo Kyjev dlhodobo odmieta.