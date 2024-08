Deviate miesto džudistu Máriusa Fízeľa je malý zázrak, prípravu na olympiádu mu skomplikovalo zranenie

Dva súboje pod Eiffelovou vežou absolvoval slovenský džudista Márius Fízeľ a v konečnom hodnotení na olympijských hrách v Paríži obsadil v kategórii nad 100 kilogramov výbornú 9. priečku.

V prvom súboji zdolal Gerarda Takayawu z Fidži, v druhom nestačil na uzbeckého favorita Ališera Jusupova.

Natrhnutý stehenný sval

Dvadsaťpäťročný košický rodák, ktorý odmalička vyrastal v Banskej Bystrici, po svojom vystúpení uviedol, že už jeho štart pod piatimi kruhmi bol malý zázrak.

Pred dvoma týždňami si totiž počas sústredenia natrhol zadný stehenný sval. „Bolo to dosť fatálne, mal som tam 12-centimetrovú dieru,“ prezradil.

„Nevedel som, či sa vôbec predstavím na tomto turnaji. Vďaka fyzioterapeutke a lekárke sme to dali dokopy a vedel som, že aj keď by som tú nohu nemal, tak by som sa postavil na zápas snažil sa o čo najlepší výkon. Takže je to taký malý zázrak, že som sa tu vôbec predstavil. Pani doktorka vravela, že si nevie predstaviť, že by nejaký pretekár s takýmto zranením vôbec súťažil,“ pokračoval Fízeľ.

Posledné týždne pred olympiádou teda nemohol trénovať. „Snažil som sa byť celý čas pozitívny a veriť, že to všetko dobre dopadne, no nerobil som nič iné iba posilňoval vrchnú časť tela. Džudo som začal robiť dva alebo tri dni dozadu, aj to tak postupne. Najprv len úchopy a malý pohyb, no na to sa nechcem vyhovárať. Štyri roky som makal a bol som dobre pripravený, ale bohužiaľ…“ zhodnotil.

Premiérová olympiáda

Vzápätí doplnil, že možno mu chýbal ešte jeden rok v medzinárodnej špičke, aby bola príprava na olympijský turnaj podľa jeho predstáv.

Márius Fízeľ má za sebou svoju premiérovú olympiádu. „Nešiel som sem s cieľom užiť si to, ale podať čo najlepší výkon. Treba si teraz trošku oddýchnuť a s trénerom rozobrať, čo zlepšiť do budúcej prípravy, aby to bolo kvalitnejšie,“ poznamenal.

Jeho vystúpenie teda výrazne poznačili zdravotné problémy, napriek tomu dosiahol aj jeden triumf.

„Súpera z Fidži som už poznal, pretože som sa s ním bil v Perthe. Každý na tejto úrovni chce podať čo najlepší výkon, takže šiel do toho naplno a nebol to ľahký súper. Potreboval som ho zdolať a mal som ten zápas pod kontrolou,“ povedal o súboji proti Takayawovi, ktorý sa pripravuje v Japonsku.

Proti Jusupovovi bol pasívnejší

Nasledoval duel proti Jusupovovi a v ňom už ťahal za kratší koniec. Bol pasívnejší ako jeho súper.

„Musím si to s trénerom ešte pozrieť, pretože neviem povedať, aká tam bola chyba. Mal som ho trošku viac vylákať dopredu, aby spravil svoj dvihák dozadu. Snažil som sa, ale nevyšlo mi to. Už raz som ho v Paríži zdolal. Veril som si, že ho dokážem zdolať, aj keď je vrebríčku oveľa vyššie. Po technickej aj kondičnej stránke som na tom lepšie ako on, ale nevyšlo mi to,“ dodal Fízeľ.