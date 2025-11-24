Belgické odbory odštartovali trojdňový štrajk proti vládnym škrtom a reformám

V Belgicku sa od pondelka začína trojdňový štrajk, ktorý vyhlásili odbory na protest proti vládnym škrtom a plánovaným zmenám v pracovnom práve.
Štrajky budú prebiehať v troch vlnách. V pondelok ako prví začali štrajkovať zamestnanci železníc a verejnej dopravy. Medzinárodný železničný dopravca Eurostar zrušil niekoľko vlakov premávajúcich medzi Bruselom a Parížom. V utorok sa k štrajku pridajú verejné služby, ako sú školy, škôlky a nemocnice. Odbory vyzvali na stredajší celonárodný štrajk. Na hlavných letiskách v Bruseli a Charleroi sa v stredu neočakáva žiadna letová prevádzka.
Štrajk vyhlásili hlavné belgické odbory, ktoré sú v konflikte s premiérom Bartom De Weverom pre jeho snahy znížiť zadlženosť krajiny, ktorá patrí spolu s Gréckom, Talianskom a Francúzskom k najvyšším v Európe. De Wever, ktorý je pri moci od februára, sa snaží presadiť rozsiahly program úsporných opatrení a štrukturálnych reforiem zameraných na liberalizáciu trhu práce, úpravu dávok v nezamestnanosti a zmeny v dôchodkovom systéme. Z jeho návrhov sa však zatiaľ podarilo realizovať len malú časť najmä pre spory vo vnútri vlády tvorenej koalíciu piatich strán.