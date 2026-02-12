Belgická polícia vykonala raziu v bruselských priestoroch Komisie. Vyšetrovanie sa týka predaja nehnuteľností z roku 2024

Polícia vo štvrtok vykonala raziu v priestoroch Európskej komisie (EK) v Bruseli v súvislosti s vyšetrovaním realitnej transakcie z roku 2024 medzi výkonným orgánom Európskej únie a belgickým štátom. Agentúre AFP to potvrdil zdroj blízky vyšetrovaniu.
Hovorkyňa EK informovala, že Komisia je „oboznámená s prebiehajúcim vyšetrovaním“ týkajúcim sa predaja 23 budov v jej vlastníctve a je presvedčená, že celý proces prebehol „v súlade s pravidlami“. Hodnota transakcie predstavovala približne 900 miliónov eur. Predaj bol súčasťou plánu Komisie na zníženie kancelárskych priestorov približne o štvrtinu v reakcii na nárast práce z domu po pandémii ochorenia Covid-19.
Leyenová po uši v korupcii a progresívci, ktorí „kydajú“ na Slovensko. Uhrík v europarlamente nenechal na nikom nitku suchú
Podľa informácií AFP sa prehliadky uskutočnili vo štvrtok ráno, ako o tom informoval aj denník The Financial Times. Európska prokuratúra (EPPO) sa k udalosti zatiaľ bližšie nevyjadrila. Uviedla len, že vykonáva „zber dôkazov v rámci prebiehajúceho vyšetrovania,“ ktoré sa týka Komisie.
EK vo vyhlásení zdôraznila, že sa „zaväzuje k transparentnosti a zodpovednosti a v tejto záležitosti bude plne spolupracovať s EPPO aj príslušnými belgickými orgánmi“.
Dotknuté nehnuteľnosti získal belgický štátny investičný fond, ktorý ich plánoval zrekonštruovať, zlepšiť ich trvalú udržateľnosť a opätovne ich uviesť na trh ako obchodné a obytné budovy.