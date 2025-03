Beh čistá katastrofa a streľba ešte horšie! Sklenárik bol predposledný v rýchlostných pretekoch na 10 km

Siedme kolo Svetového pohára v biatlone v českom Novom Meste na Morave sa začalo pre slovenský biatlon ako zo zlého sna.

V rýchlostných pretekoch na 10 km slovenskí muži nielen že neatakovali pozície v elitnej šesťdesiatke, ktoré by im zaručili účasť v sobotných stíhacích pretekoch, ale báli sa, aby neskončili úplne na chvoste výsledkovej listiny.

Nakoniec z toho bolo 89. miesto pre Damiána Cesneka a predposledná 93. priečka pre Tomáša Sklenárika. Za ním skončil už len Číňan Ku Cchang, ktorý mal o 5 sekúnd slabší čas.

Zatiaľ čo Cesnek predviedol dva nepresné výstrely z desiatich, Sklenárik sa pomýlil až päťkrát. Päť chýb okrem neho už nemal žiadny iný biatlonista. Za víťazným Francúzom Jacquelinom zaostal o 5:15,4 min.

Nevedel, čo povedať

„Hrôza. Beh čistá katastrofa a streľba ešte horšie. Neviem, čo na to mám povedať. Trať bola celkom dobrá. Myslím si, že organizátori to zvládli. Klobúk dolu. Neviem, prečo som urobil tie chyby na strelnici. Ak by som to vedel, neurobím ich,“ povedal Sklenárik smutným tónom pre STVR.

Tieto podpriemerné výsledky Slovákov znamenajú. že v Novom Meste na Morave predčasne skončili. Okrem stíhačky sa nepredstavia ani v nedeľňajšej štafete.

Najhorší v sezóne

„Naši muži mali najhoršie preteky v sezóne, z ktorých ťažko hľadať nejaké pozitíva. Vytvára sa na nich tlak, pretože naši juniori Jakub Borguľa, Artur Ischakov či Šimon Adamov budú už od ďalšej zimy vekom mužmi a Tomáš s Damiánom rozhodne nebudú mať miesto v najvyššej lige isté. Presne taká konkurencia nám však v mužskom tíme dlho chýbala,“ napísal špecializovaný web slovenskybiatlon.sk.

Z víťazstva pred 15-tisíc divákmi vo Vysočina Aréne sa tešil Francúz Emilien Jacquelin, ktorý vybielil ako jediný z favoritov všetky terčíky a o takmer 20 sekúnd zdolal Taliana Tommasa Giacomela.

Štyria do osmičky

Tretí skončil legendárny Nór Johannes Thingnes Bö, ktorý sa po tejto sezóne rozlúči s kariérou. Jacquelin si vybojoval piatej víťazstvo v pretekoch SP v kariére a druhé v tejto sezóne po decembrovom triumfe v šprinte v Kontiolahti.

Celkovo Francúzi ukázali obrovskú kvalitu, keď až štyria sa zmestili do najlepšej osmičky výsledkov. Okrem víťazného Jacquelina bol Eric Perrot štvrtý, Quentin Fillon Maillet siedmy a Emilien Claude ôsmy.

Nebol zdravý

„Nebol som úplne zdravý pred pretekmi, ale podarilo sa mi dostať sa do formy. Nikdy nie je dobré, ak vopred premýšľate o víťazstve alebo pódiu, Treba sa len sústrediť na svoj výkon. Myslím si, že sa mi to podarilo,“ povedal Jacquelin podľa webu biathlonworld.com.

Na čele Nór

Na čele celkového poradia Svetového pohára zostal Nór Sturla Holm Laegreid o 10 bodov pred krajanom Johannesom Böom. Tretia priečka patrí Jacquelinovi. Slovák Sklenárik je s 2 bodmi na 81. priečke.