Odvolanie Evertonu nevyšlo. Gueye dostal trojzápasový dištanc za facku spoluhráčovi - VIDEO

V dohrávke 12. kola anglickej Premier League Manchester United doma nečakane prehral s Evertonom 0:1, ale okrem výsledku v tomto zápase zaujala aj bizarná a poriadne nečakaná situácia.
Stredopoliar Evertonu Idrissa Gueye videl po necelých štrnástich minútach zápasu červenú kartu, lebo vylepil facku spoluhráčovi Michaelovi Keanovi.
Hlavný vinník sa neskôr s vychladnutou hlavou ospravedlnil na sociálnej sieti nielen Keanovi, ale aj celému mužstvu, vedeniu klubu a fanúšikom.
Facka spoluhráčovi, červená od rozhodcu. Gueye sa neskôr kajal a Everton aj tak vyhral - VIDEO
Bez vysvetlenia
„Beriem plnú zodpovednosť za svoju reakciu. Ospravedlňujem sa Michaelovi aj ďalším spoluhráčom, klubovému personálu a fanúšikom. Neodráža to, kto som, ani hodnoty, za ktorými stojím. Emócie môžu byť silné, ale nič takéto moje správanie neospravedlňuje. Postarám sa o to, aby sa to už nikdy nestalo,“ napísal Gueye.
Napriek bizarnému incidentu sa Everton dočkal v zápase na Old Trafforde troch bodov. Tesné víťazstvo 1:0 hosťom zabezpečil Kiernan Dewsbury-Hall gólom z 29. minúty.
Klub z Liverpoolu sa odvolal voči trestu pre svojho hráča, no neúspešne. Komisia Football Association (FA) však zatiaľ nevysvetlila dôvod svojho rozhodnutia.
Červená karta za facku spoluhráči… 😱🤷♂️
Záložník Evertonu Idrissa Gueye po nedorozumění v obraně Toffees vystartoval po Michaelu Keaneovi a za svou reakci si vysloužil vyloučení. 🟥
Viděli jste někdy něco takového? 🤔 pic.twitter.com/zi99Ysiv8f
— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) November 24, 2025
Nezahrá si
Tréner Evertonu David Moyes mal pocit, že trest neodráža priestupok a kontaktoval FA, aby zistil, či by mohli napadnúť trest. No Gueye si odpyká trojzápasový zákaz.
„Čo sa to teraz stalo, keď sa spoluhráči hádajú a vy ich vylučujete? Momentálne sme nedostali odpoveď, prečo to nebolo úspešné,“ uviedol skúsený 62-ročný kouč.
„Myslím si, že mal pravdu, keď sa ospravedlnil, pretože to bolo zlé rozhodnutie,“ doplnil Moyes. Gueye však zrejme dostane aj nejakú pokutu od klubu.