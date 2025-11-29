Odvolanie Evertonu nevyšlo. Gueye dostal trojzápasový dištanc za facku spoluhráčovi - VIDEO

Hlavný vinník sa neskôr s vychladnutou hlavou ospravedlnil na sociálnej sieti nielen Michaelovi Keanovi, ale aj celému mužstvu, vedeniu klubu a fanúšikom.
Idrissa Gueye
Na snímke úplne vľavo hráč Evertonu Idrissa Gueye po tom, čo videl červenú kartu po facke spoluhráčovi. Foto: SITA/AP Photo/Dave Thompson
V dohrávke 12. kola anglickej Premier League Manchester United doma nečakane prehral s Evertonom 0:1, ale okrem výsledku v tomto zápase zaujala aj bizarná a poriadne nečakaná situácia.

Stredopoliar Evertonu Idrissa Gueye videl po necelých štrnástich minútach zápasu červenú kartu, lebo vylepil facku spoluhráčovi Michaelovi Keanovi.

Hlavný vinník sa neskôr s vychladnutou hlavou ospravedlnil na sociálnej sieti nielen Keanovi, ale aj celému mužstvu, vedeniu klubu a fanúšikom.

Bez vysvetlenia

„Beriem plnú zodpovednosť za svoju reakciu. Ospravedlňujem sa Michaelovi aj ďalším spoluhráčom, klubovému personálu a fanúšikom. Neodráža to, kto som, ani hodnoty, za ktorými stojím. Emócie môžu byť silné, ale nič takéto moje správanie neospravedlňuje. Postarám sa o to, aby sa to už nikdy nestalo,“ napísal Gueye.

Napriek bizarnému incidentu sa Everton dočkal v zápase na Old Trafforde troch bodov. Tesné víťazstvo 1:0 hosťom zabezpečil Kiernan Dewsbury-Hall gólom z 29. minúty.

Klub z Liverpoolu sa odvolal voči trestu pre svojho hráča, no neúspešne. Komisia Football Association (FA) však zatiaľ nevysvetlila dôvod svojho rozhodnutia.

Nezahrá si

Tréner Evertonu David Moyes mal pocit, že trest neodráža priestupok a kontaktoval FA, aby zistil, či by mohli napadnúť trest. No Gueye si odpyká trojzápasový zákaz.

„Čo sa to teraz stalo, keď sa spoluhráči hádajú a vy ich vylučujete? Momentálne sme nedostali odpoveď, prečo to nebolo úspešné,“ uviedol skúsený 62-ročný kouč.

„Myslím si, že mal pravdu, keď sa ospravedlnil, pretože to bolo zlé rozhodnutie,“ doplnil Moyes. Gueye však zrejme dostane aj nejakú pokutu od klubu.

