Bátovská Fialková pobeží zrejme na poslednom úseku olympijskej mixštafety

Biatlonové boje v rámci zimnej olympiády v Taliansku odštartujú v nedeľu v Anterselve miešanou štafetou na 4x 6 km, v ktorej sa predstavia v každom tíme dvaja muži a dve ženy. A svoje zastúpenie bude mať aj Slovensko.
V konkurencii 21 štafiet Slováci vybehnú zo štvrtého radu s číslom 11. Vo Svetovom pohári štandardne mixštafetu rozbiehajú ženy a až po nich sa predstavia muži.
Podarí sa slovenským športovcom získať nejakú medailu? Stávkové kancelárie a ich kurzy hovoria jasne - FOTO
Najprv muži, potom ženy
Na ZOH 2026 to bude opačne, najprv vybehnú na trať dvaja mužskí zástupcovia a po nich dve ženy. Slovenskú zostavu by mali tvoriť Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Anastasia Kuzminová a Paulína Bátovská Fialková.
Toto kvarteto obsadilo na nedávnych pretekoch Svetového pohára v Novom Meste na Morave 13. priečku. V aktuálnej sezóne sa miešaná štafeta uskutočnila aj v jej úvode vo švédskom Östersunde a Slováci tam dobehli na solídnom 10. mieste. Tam tvorili slovenskú zostavu Tomáš Sklenárik, Borguľa a ženské duo Bátovská Fialková a Kuzminová.
Kde budú súťažiť Slováci počas ZOH? Predstavujeme dejiská a športoviská, kde budú bojovať športovci o medaily
Čo najlepší výkon
„Uvidím, ktorý úsek pobežím. Mám však taký pocit, že posledný. Budem sa snažiť podať čo najlepší výkon, ale závisí to aj od toho, čo predvedú predtým moji kolegovia. Pre mňa to bude najmä zapracovanie sa pred individuálnymi pretekmi,“ uviedla Bátovská Fialková pre Šport STVR.
Olympijský festival v Jasnej ponúkne zábavu pre fanúšikov počas zimnej olympiády v Taliansku
Šieste či skôr 4. miesto
História slovenských účastí v mixštafete na zimných olympiádach má 12 rokov, na ZOH 2014 v Soči sa uskutočnila táto disciplína vôbec po prvý raz. A Slovensko tam dobehlo na skvelom šiestom mieste. Kvarteto pretekárov tvorili Jana Gereková, Anastasia Kuzminová, Pavol Hurajt a Matej Kazár.
„Nemecko a Rusko z miest pred Slovákmi neskôr zhodou okolností diskvalifikovali pre problémy s dopingom. Takže história nás zaradila na úžasné štvrté miesto. Zlato vtedy brali Nóri aj s Björndalenom,“ napísal špecializovaný web Slovenský biatlon.