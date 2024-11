Bez kapitána. Basketbalisti Slovenska prišli pred duelom v Španielsku o skúseného hráča (video+foto)

Slovenskí basketbaloví reprezentanti už v pondelok o 20.00 h absolvujú v španielskom Ourense odvetu za piatkový bratislavský duel kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Zverenci trénera Aramisa Nagliča pred víkendov poriadne potrápili topfavorita, k triumfu mali veľmi blízko.

„Bude to u nich ťažké. V piatok nás to stalo veľa síl, preto sa snažíme využiť hodiny do zápasu najlepšie ako vieme. Od Španielov sa dá očakávať veľmi intenzívna obrana, ukázalo sa to už aj doma. V určitých momentoch sme mali problém kontrolovať hru a tempo, keď na nás trochu pritlačili. V tomto budeme musieť určite urobiť lepšiu robotu. Myslím si, že doma a pred svojimi fanúšikmi urobia ešte väčší tlak, takže treba byť od začiatku na to pripravení a ísť bojovať. Nebudú chcieť nič nechať na náhodu, začnú agresívne a budú na tlačiť do ťažkých riešení,“ povedal kapitán slovenského tímu Šimon Krajčovič podľa oficiálneho webu najvyššej domácej basketbalovej súťaže.

Je to práve Krajčovič, ktorý napokon nezasiahne do pondelkovej odvety, z hry ho vyradilo zranenie. Do nominácie na duel sa v porovnaní s piatkom nedostal ani Marek Doležaj. Ich miesto v tíme zaujmú Róbert Rožánek a Milan Szabó.

Šanca Slovákov na postup nie je vysoká, ale v pondelok večer môže definitívne vyhasnúť. To ak basketbalisti spod Tatier prehrajú v Španielsku a v druhom súboji kvalifikačnej C-skupiny hráči Belgicka zdolajú výber Lotyšska.

„Verím, že sme dobre zregenerovali. Prejdeme si veci, ktoré sme nehrali až tak dobre a pokúsime sa vyhrať. Bude potrebné hrať podobne, ako tomu bolo doma. Možno sa treba vyvarovať ľahkých chýb a zbrklých rozhodnutí. Ak sa dostaneme k podobnému koncu, tak ho nemôžeme pokaziť,“ vyhlásil pivot Vladimír Brodziansky.