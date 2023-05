Zomrel Andy Rourke, basgitarista kapely The Smiths

Vo veku 59 rokov zomrel basgitarista anglickej rockovej kapely The Smiths Andy Rourke. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na oficiálne vyhlásenie skupiny.

Boj s rakovinou

Gitarista Johnny Marr prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter „s hlbokým zármutkom“ potvrdil, že Rourke skonal po dlhom boji s rakovinou pankreasu.

„Tí, ktorí ho poznali, budú na Andyho spomínať ako na milú a krásnu dušu a fanúšikovia si ho budú pamätať ako výnimočne nadaného hudobníka,“ napísal a zároveň požiadal o súkromie „v tomto smutnom čase“.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Rourke si zahral v najznámejších piesňach The Smiths, ako napríklad This Charming Man alebo There Is a Light That Never Goes Out a po rozpade skupiny v roku 1987 sa predstavil aj v sólových nahrávkach speváka Morrisseyho.

Basgitarista účinkoval na všetkých štyroch štúdiových albumoch The Smiths – The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) a Strangeways, Here We Come (1987).

Kapela The Smiths

Neskôr počas svojej kariéry Rourke hrával so superskupinou Freebass, nahrával aj s Pretenders, Killing Joke, Sinéad O’Connor, Azizom Ibrahimom či vo formácii Moondog One s bývalým gitaristom Oasis Boneheadom. Na dva roky sa pridal napríklad aj ku koncertnej skupine ďalšieho manchesterského speváka a skladateľa, Badly Drawn Boya.

The Smiths založili v roku 1982 v anglickom Manchestri spevák Morrissey a gitarista Johnny Marr, pričom následne sa k nim pripojili bubeník Mike Joyce a basgitarista Andy Rourke. V roku 1986 pribudol do zostavy Craig Gannon. Ich spomenuté štyri štúdiové albumy sa všetky umiestnili na prvom alebo druhom mieste britského albumového rebríčka.